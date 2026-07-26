Hombre detenido por femicidio en La Silleta tras brutal ataque

La Justicia impone prisión preventiva al hombre de 55 años por el femicidio de Viviana 'Quica' Vilte en La Silleta.

Hoy 01:22

La Justicia ha dictado prisión preventiva para un hombre de 55 años, detenido bajo la imputación de femicidio, tras el asesinato de Viviana 'Quica' Vilte, ocurrido en la madrugada del viernes 24 de julio en la localidad de La Silleta.

El acusado enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado, dado que la relación de pareja, la violencia de género y el ensañamiento son factores considerados por el tribunal. Durante la audiencia, el imputado se abstuvo de declarar y estuvo asistido por un defensor oficial.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, argumentó la necesidad de que el imputado permanezca en prisión, considerando la gravedad del hecho y el riesgo de fuga y obstrucción a la investigación.

La víctima, de 55 años, era una reconocida vecina de La Silleta, y su trágica muerte ha conmocionado a familiares y amigos, quienes han expresado su dolor a través de las redes sociales.

Tras recibir el reporte del crimen, Sodero Calvet y su auxiliar, Florencia Díaz Galdeano, realizaron una inspección ocular en el lugar del hecho y coordinaron las labores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

La representante del Ministerio Público Fiscal destacó que la calificación legal del caso se basa en las características del ataque, que fue extremadamente violento. El informe preliminar de autopsia reveló que la mujer sufrió más de 40 heridas infligidas con un cuchillo de grandes dimensiones, lo que pone de manifiesto el contexto de extrema violencia e indefensión.

La investigación sigue su curso, con la implementación de medidas para esclarecer las circunstancias que rodean este crimen. Además, los familiares de Viviana Vilte están recibiendo asistencia, asesoramiento y contención por parte del Gabinete de Psicología del CIF y un equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.