Detienen a dos ladrones tras un robo en una vivienda de Belgrano

La rápida acción de los vecinos y la policía permitió la detención de dos ladrones que habían robado en una vivienda de Belgrano.

Hoy 02:41

Efectivos policiales detuvieron a dos sujetos que habían ingresado a una casa del barrio capitalino de Belgrano para robar. Los vecinos alertaron a las autoridades mientras los delincuentes intentaban escapar con las pertenencias sustraídas.

El ilícito ocurrió días pasados por la noche, cuando los moradores de la calle Laprida escucharon ruidos extraños en los techos de las propiedades. Uno de ellos llegó a ver a un sospechoso corriendo por las inmediaciones, lo que generó sospechas sobre un posible delito.

Ante esta situación, uno de los residentes se comunicó con el Sistema 911 para alertar a la policía. Minutos más tarde, una comisión de agentes se constituyó en el lugar y observó a los fugitivos portando dos bolsas grandes.

Al percatarse de la presencia policial, los ladrones aceleraron su huida, lo que desencadenó una persecución por las calles del barrio Belgrano. Los efectivos lograron rodear a los sospechosos y proceder a su detención.

Posteriormente, los dos detenidos fueron trasladados a la Seccional 44° del barrio San Martín, donde se llevó a cabo su identificación. La operación fue exitosa gracias a la colaboración de la comunidad.

Minutos más tarde, se acercó a la dependencia el propietario de la casa afectada, quien reconoció los elementos sustraídos, entre ellos varios juegos de ollas. Finalmente, se radicó la denuncia correspondiente, lo que permitirá avanzar en la investigación del caso.