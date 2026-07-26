Detienen a mujer por estafa millonaria en agencia de turismo

El Departamento Cibercrimen detuvo a una mujer en Resistencia por una estafa de $4.830.000 a una agencia de turismo.

Hoy 03:35

En un operativo llevado a cabo por el Departamento Cibercrimen, se logró la detención de una mujer acusada de estafa en Resistencia, Chaco, por un monto de $4.830.000. Esta acción se produjo tras una investigación que se inició a raíz de la denuncia de un empresario del sector turístico.

Según la denuncia, la sospechosa había contratado un paquete turístico hacia Mendoza para un grupo de siete personas, utilizando comprobantes de transferencias bancarias que posteriormente fueron identificados como falsos.

La estafa fue descubierta cuando el hotel en Mendoza notificó que no había recibido los pagos correspondientes, lo que obligó al empresario a asumir los costos del alojamiento de los turistas.

Los agentes del Departamento Cibercrimen realizaron una investigación exhaustiva y confirmaron que la mujer regresaría a Resistencia en un colectivo de larga distancia. Con esta información, se implementó un operativo cerrojo en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

Al llegar el colectivo, los investigadores lograron interceptar el transporte y procedieron a realizar la detención de la sospechosa, siguiendo las directrices del equipo fiscal a cargo del caso.

Durante el procedimiento, se confiscó un teléfono celular que será sometido a análisis como parte de la investigación en curso. La detenida fue trasladada al Departamento Cibercrimen, donde quedó bajo la custodia de la Justicia mientras se continúan las actuaciones pertinentes.