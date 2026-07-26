Detenidos cuatro narcotraficantes en Santa Fe y Santo Tomé

La Policía de Investigaciones realizó cinco allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé, resultando en la detención de cuatro individuos y la incautación de drogas y dinero en efectivo.

Hoy 04:37

Este fin de semana, la División Microtráfico del Departamento Operativo de Investigaciones – Región I de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo cinco allanamientos simultáneos en los barrios Coronel Dorrego y Adelina, ubicados en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, respectivamente. Estas acciones formaron parte de una investigación que se extendió durante varias semanas.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos dos hombres y dos mujeres, quienes están considerados como los principales investigados en esta causa. Durante los operativos, los agentes incautaron dosis fraccionadas de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la investigación.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Arturo Haidar, de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico, y ejecutados por efectivos de la PDI. En el barrio Coronel Dorrego, se inspeccionaron varias viviendas, incluyendo una ubicada en Azcuénaga al 1600 y otras dos casas en un pasillo de Azcuénaga al 2300.

En estos tres domicilios, los investigadores aprehendieron a un hombre de 43 años y a una mujer de 39 años. Durante los allanamientos, se secuestraron 425 envoltorios de papel satinado que contenían 93 gramos de cocaína, 45 envoltorios de nylon con 20 gramos de marihuana, así como 1 gramo de material vegetal de marihuana. También se incautaron 11 teléfonos celulares, dos cámaras de videovigilancia, una caja fuerte, cuatro paquetes de papel glasé y 332.000 pesos en efectivo.

En el barrio Adelina de Santo Tomé, los allanamientos se realizaron en dos viviendas ubicadas sobre Batalla de San Lorenzo al 4800. Durante estos procedimientos, fueron aprehendidos un hombre de 46 años y una mujer de 21 años. Los efectivos también secuestraron 140 envoltorios de nylon transparente con 32 gramos de cocaína, un envoltorio con 1,8 gramos de marihuana, y una réplica de arma de fuego.

Además, se incautaron cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión con vestigios de cocaína, y 106.900 pesos en efectivo. Tras estos procedimientos, las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez dio intervención al fiscal Haidar.

El funcionario judicial ha ordenado que los cuatro aprehendidos permanezcan privados de la libertad, sean sometidos a revisión médica en Medicina Legal, identificados y posteriormente alojados en dependencias policiales. La causa ha sido provisionalmente calificada como una infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.