El video de una muñeca inquietante causa pánico entre los internautas

Un video grabado en un mercado callejero de México ha generado un intenso debate en línea sobre fenómenos paranormales y manipulación digital.

Hoy 05:21

Un video inquietante grabado en un mercado callejero de México ha desatado una ola de reacciones en las plataformas digitales.

El material audiovisual, que muestra a una muñeca aparentemente inerte, ha levantado polémica entre los entusiastas de lo desconocido.

En el clip, la figura de cabello negro y vestimenta roja permanece quieta sobre un tablón de ventas repleto de mercancía común.

Sin embargo, en el instante en que la cámara se enfoca en ella, la muñeca levanta lentamente su rostro, mostrando una mirada siniestra que ha perturbado a muchos espectadores.

La velocidad de propagación del contenido lo ha posicionado rápidamente entre las tendencias globales de la jornada, captando la atención de miles de usuarios.

Las reacciones varían, con algunos buscando explicaciones técnicas sobre posible manipulación digital, mientras que otros sugieren que podría tratarse de una manifestación sobrenatural.

Este debate, que no muestra signos de desaceleración, mantiene al video bajo un estricto escrutinio público, reavivando el mito de los objetos malditos en la era digital.