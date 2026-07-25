Franco Colapinto finalizó 15º en Hungría y Lando Norris sacó chapa de campeón

El piloto argentino no pudo hacer demasiado en un circuito complicado y tuvo que conformarse con el puesto 15. El británico se quedó con la victoria por primera vez como campeón mundial.

Hoy 11:59

Franco Colapinto finalizó en la 15ª posición del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en una carrera marcada por las decisiones estratégicas de Alpine y el desgaste de los neumáticos.

El piloto argentino había partido desde el 13° lugar y logró avanzar dos posiciones durante la largada. Sin embargo, un leve paso por los pianitos dejó la sospecha de un posible daño en el piso del A526, aunque el equipo no confirmó oficialmente esa situación.

Una parada temprana que perjudicó su carrera

El momento determinante llegó en la vuelta 15, cuando Alpine llamó a Colapinto a los boxes para reemplazar los neumáticos medios por un juego de duros.

La decisión no conformó al argentino, quien manifestó su descontento en la comunicación con su ingeniero Stuart Barlow. Al regresar a la pista quedó atrapado en medio del tráfico y perdió la posibilidad de aprovechar el ritmo que había mostrado durante el inicio.

El tránsito complicó la estabilidad del monoplaza y condicionó cualquier intento de recuperar posiciones durante el segundo tramo de la competencia.

Superada la mitad de la carrera, Colapinto realizó una segunda parada para colocar otro juego de neumáticos duros, con el que completó las 70 vueltas previstas en el circuito de Hungaroring.

Con el paso de los giros, el argentino volvió a advertir problemas de degradación que le impedían mantener un ritmo competitivo. Solo consiguió recuperar algunas posiciones por los abandonos de pilotos que circulaban por delante.

Finalmente, cruzó la meta en el 15° puesto y a dos vueltas de Lando Norris, quien se quedó con la victoria en Budapest.

Alpine deberá trabajar durante el receso

El resultado representó una nueva frustración para Colapinto y dejó otra vez bajo análisis el funcionamiento estratégico de Alpine, que tampoco logró colocar a Pierre Gasly en los puestos de vanguardia.

La pausa será clave para que la escudería de Enstone evalúe el rendimiento del auto, la gestión de los neumáticos y las decisiones tomadas durante las carreras.

La Fórmula 1 retomará la actividad del 21 al 23 de agosto, con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.