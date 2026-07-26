Nicolás Pino redobló la presión al Gobierno: "Las retenciones deben desaparecer para siempre"

El presidente de la SRA, volvió a exigir la eliminación definitiva de los derechos de exportación y sostuvo que se trata de un "régimen confiscatorio".

Hoy 11:35

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le envió un fuerte mensaje al Gobierno: "Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre. Por eso afirmamos a los gobiernos: confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie". El dirigente agrario volvió a reclamar por el fin del impuesto a las exportaciones del campo, al que tildó de "régimen confiscatorio". Fue previo al discurso del presidente Javier Milei en el cierre de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en Palermo.

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El titular de la SRA criticó: "Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones. 215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, disminuyó ese monto. Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, unos 6000 millones de dólares? Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras. Inmediatamente, crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria, y las superficies afectadas a lograrla. El campo ha hecho crecer la producción de carnes, la de huevos, y la de miel. Hemos cosechado un 34 por ciento más de maíz; el doble de girasol: 7 millones y medio de toneladas; y el doble de trigo: un récord de 30 millones".

Pino destacó: "Los datos comparados con países de la región muestran la magnitud del desafío. La diferencia entre ellos y nuestro país no se debe a la falta de capacidad ni de innovación de los productores argentinos. Es la imposición de las retenciones lo que hace que nuestra curva de producción tome la forma de una meseta, mientras la de nuestros países vecinos continúa su ascenso. Liberados de las retenciones, podremos invertir en maquinaria, riego, desarrollo de energías renovables, ampliación del almacenamiento, avances en genética y digitalización de procesos".