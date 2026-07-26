"Santiago es mi casa y mi gente": la mamá de Lali Espósito volvió a la provincia en el mes de la Madre de Ciudades

Majo Riera, que pasó parte de su infancia y juventud en suelo santiagueño, visitó familiares y amigos, disfrutó de las tradiciones y compartió un emotivo mensaje en sus redes.

Hoy 12:06

La Fiesta de la Madre de Ciudades tuvo una visitante muy especial. Se trata de Majo Riera, mamá de la cantante Lali Espósito, quien regresó a Santiago del Estero, tierra en la que pasó parte de su infancia y juventud, para disfrutar de unos días junto a familiares, amigos y las tradiciones que marcaron su vida.

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A través de un carrete de fotos y videos publicados en Instagram, Riera mostró distintos momentos de su estadía: reuniones familiares, encuentros con amigos, paseos por la ciudad, escenas tocando el bombo y su participación en las celebraciones de la tradicional fiesta santiagueña.

Junto a las imágenes, compartió un profundo mensaje que reflejó el cariño que siente por la provincia. "Ir a Santiago es para mí motivo de alegría, de bienvenida constante, de amor intacto a pesar de los años", escribió al comenzar su publicación.

En otro tramo del texto, contó que esta visita fue diferente porque pudo redescubrir la provincia a través de la mirada de las amigas que la acompañaron. "Siempre veo Santiago con una mirada melancólica y amorosa, pero esta vez fue diferente. Pude ver a Santiago y su gente a través de los ojos y las sensaciones de mis amigas", expresó.

Además, destacó la hospitalidad de los santiagueños y la riqueza cultural de la provincia. "Fui espectador atento de la generosidad desbordante, de los brazos abiertos al recién llegado, de contar cultura cantando", señaló.

Uno de los pasajes más emotivos de su publicación fue cuando definió a Santiago del Estero con una frase cargada de sentimiento. "Hoy puedo asegurar que Santiago del Estero es realmente un chango moreno, que enamora, seduce, atrae y conquista a través de su gente con sencillez y generosidad infinita".

Finalmente, agradeció a su familia, a los amigos que la recibieron y a quienes la acompañaron durante el viaje.

"Gracias familia de mi alma, siempre presentes y con tanto amor. Gracias a los amigos que nos recibieron con todo su corazón. Gracias amigas por dejarme mostrarles mi lugar, mi casa y mi gente, que al final es lo que soy y lo que tengo".

La publicación recibió cientos de "Me gusta" y comentarios de santiagueños que celebraron el cariño que Majo Riera mantiene intacto por la provincia, un vínculo que continúa compartiendo con orgullo cada vez que regresa a la tierra que considera su hogar.