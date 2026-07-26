Varrone remontó desde el fondo y terminó 12° en la carrera principal de Fórmula 2 en Hungría

El piloto argentino llegó a caer hasta el 20° puesto después de su parada en boxes, pero recuperó ocho posiciones y quedó cerca de la zona de puntos en el Hungaroring.

Hoy 12:37

Nicolás Varrone cerró el Gran Premio de Hungría de Fórmula 2 con una destacada remontada y finalizó en la 12ª posición de la carrera principal, disputada este domingo en el circuito de Hungaroring.

El piloto de Van Amersfoort Racing había largado desde el 16° lugar y protagonizó un gran comienzo: avanzó seis posiciones durante la primera vuelta y se acomodó décimo, dentro de la zona de puntos.

Sin embargo, el desgaste de los neumáticos blandos condicionó sus posibilidades. Varrone ingresó a boxes para montar el compuesto medio y, tras la detención, cayó hasta el 20° puesto.

Desde allí comenzó una nueva recuperación. Con un ritmo consistente, evitó diferentes incidentes, aprovechó las detenciones de sus rivales y avanzó ocho lugares hasta recibir la bandera a cuadros en la 12ª colocación.

El argentino también protagonizó una maniobra con Nikola Tsolov, líder del campeonato, durante el avance del búlgaro en las primeras vueltas de la competencia.

Varrone quedó cerca de volver a sumar

Pese a la remontada, Varrone no consiguió ingresar entre los diez primeros y cerró el fin de semana sin sumar unidades. El argentino mantiene 14 puntos en el campeonato de pilotos.

La victoria quedó en manos del mexicano Noel León, quien consiguió su primer triunfo en una carrera principal de Fórmula 2. Kush Maini terminó segundo y Rafael Câmara completó el podio.

El paraguayo Joshua Dürksen cruzó la meta en el octavo lugar, mientras que Sebastián Montoya finalizó 16° y Rafael Villagómez abandonó tras detenerse en pista, situación que provocó un Virtual Safety Car decisivo para la estrategia del ganador.

Cómo quedó el campeonato de Fórmula 2

Nikola Tsolov conservó el liderazgo con 167 puntos, seguido por Gabriele Minì, con 147, y Rafael Câmara, con 145.

La Fórmula 2 ingresará ahora en el receso de verano y volverá a competir del 4 al 6 de septiembre en Monza, Italia.