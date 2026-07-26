VIDEO | El inesperado y divertido momento que protagonizó Franco Colapinto antes del GP de Hungría

El piloto argentino llegó al acceso del paddock sin el pase obligatorio y resolvió la situación de una manera particular. Alpine compartió el video que rápidamente se volvió viral.

Hoy 12:57

Franco Colapinto volvió a mostrar su espontaneidad y protagonizó una divertida escena antes del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, carrera en la que terminó en la 15ª posición con su Alpine.

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Cuando llegó al ingreso del paddock del Hungaroring, el argentino revisó sus bolsillos y descubrió que no tenía la credencial obligatoria para acceder al sector reservado para pilotos y equipos.

Lejos de desesperarse, Colapinto rodeó el control y logró pasar por uno de los costados, ante la mirada y las risas de las personas que se encontraban en el lugar.

La secuencia quedó registrada en un video publicado por Alpine en sus redes sociales. “Al final lo encontró”, escribió la escudería junto a las imágenes, dando a entender que la acreditación apareció cuando el piloto ya se encontraba dentro del complejo.

El episodio rápidamente se viralizó y generó numerosos comentarios de los fanáticos, que destacaron la naturalidad y la particular manera del argentino para resolver el inesperado inconveniente.

Horas después, Colapinto afrontó la carrera desde el 13° lugar de la grilla y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 15, a dos vueltas del ganador Lando Norris.