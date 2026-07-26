Con una misa, el peronismo santiagueño recordó a María Eva Duarte de Perón

“Cada vez que el pueblo sufre, la figura de Evita con su visión y su trabajo se engrandece”, señaló José Emilio Neder, presidente del PJ local.

Hoy 13:30

Este domingo por la mañana, en Parroquia San Roque de ciudad Capital, se desarrolló la misa conmemorativa por el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón, Evita, la cual fue oficiada por el presbítero Marcelo Trejo.

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En la oportunidad estuvieron presentes el senador nacional y titular del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio Neder; el vicegobernador, Carlos Silva Neder; los secretarios general y adjunto de la CGT, José Gómez y Gerardo Montenegro; los ministros de Gobierno, Bernardo José Herrera; y de Producción, Néstor Machado, entre otras autoridades, además de militantes peronistas.

En principio se procedió a la colocación de ofrendas flores alusivas. Posteriormente durante su homilía, el presbítero Marcelo Trejo destacó “la figura de Evita en la construcción de justicia social y de derechos a favor del pueblo, haciéndolo desde un amor y una pasión que le surgía desde su corazón, y que fue lo que más le llegó a la gente. Ese camino debe ser el ejemplo para la militancia de este tiempo: enamorar al pueblo a partir del sentimiento y de la cercanía humana”, señaló.

Por su parte el senador Neder, en declaraciones a la prensa, consideró: “Cada vez que el pueblo sufre, la figura de Evita con su visión y su trabajo se engrandece, porque ella es símbolo de la lucha y realización de mejores condiciones de vida. El legado de Evita es la dignidad del pueblo trabajador”.

“De ese mismo pueblo trabajador que hoy no la está pasando bien, donde las políticas económicas que se implementan desde el actual Gobierno Nacional no son precisamente para que esté mejor, sino por el contrario hacen que cada día esté peor”, enfatizó.