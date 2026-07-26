Dos personas fallecen por descompensación en San Pedro, Jujuy

En San Pedro, Jujuy, dos personas fallecieron por descompensación, un hombre de 69 años y una mujer de 59 años, en incidentes separados.

Hoy 14:19

En la ciudad de San Pedro, Jujuy, se registraron dos muertes por descompensación el pasado jueves, lo que ha generado conmoción en la comunidad. Un hombre de 69 años, oriundo de La Mendieta, se desvaneció en el centro de la ciudad, mientras que una mujer de 59 años, proveniente de Salvador Mazza, perdió la vida durante un viaje en colectivo.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 17 horas en la calle Bartolomé Mitre, donde el hombre se desmayó y cayó en la vereda. Los transeúntes, alarmados por la situación, llamaron de inmediato al Same, mientras que los agentes policiales presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Una vez que el hombre fue trasladado al hospital Guillermo Paterson, el personal médico continuó con los intentos de reanimación. Lamentablemente, a las 18 horas, se confirmó su deceso, lo que causó gran tristeza entre los presentes.

Según la información policial, el hombre era un residente de La Mendieta. Las autoridades llevaron a cabo las investigaciones pertinentes, bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para determinar las causas del fallecimiento y coordinar la entrega del cuerpo a la familia.

El segundo incidente se produjo poco después, alrededor de las 18:50 horas, cuando un colectivo de media distancia llegó al hospital Paterson tras recibir alertas de los pasajeros acerca de una mujer que se había descompensado. La situación fue considerada urgente y la mujer fue ingresada rápidamente.

A pesar del esfuerzo del personal médico por reanimar a la mujer de 59 años, oriunda de Salvador Mazza, no pudieron salvarla. Tras confirmarse su muerte, el hospital notificó a la Policía, que a su vez contactó al ayudante fiscal del MPA para proceder con la investigación necesaria.

Antes de permitir que el colectivo continuara su viaje hacia Salta, los agentes llevaron a cabo entrevistas con el conductor y los pasajeros, buscando obtener más información sobre el trágico suceso.