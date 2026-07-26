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Refuerzan los trabajos de fumigación en los barrios bandeños

La Secretaría de Servicios Públicos dio a conocer el cronograma semanal de tareas, en el marco de las acciones de prevención contra el dengue impulsadas por el municipio.

Hoy 15:23

La Secretaría de Servicios Públicos dió a conocer el cronograma con el que se desarrollarán las tareas de fumigación en la ciudad de La Banda.

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En este sentido, se indicó que el lunes 27 los trabajos iniciarán en los barrios Las Moras (1 y 2), 25 de Mayo  (250 y 540 viviendas) y Mamá Antula (1, 2 y 3); el martes 28 en Ampliación Primero de Mayo, La Bajada, Ampliación El Polera y Rubia Moreno; el miércoles 29 en Salta Prolongación, Ampliación Parque Industrial, San Carlos, Unión Ferroviaria, Santa Clara, El Bosque y Parque Municipal; el jueves 30 en barrios Primero de Mayo, IV Centenario y Río Dulce; el viernes 31 en los barrios La Fraternidad, Finca de Ramos, Ramos Taboada, Los Álamos, Villa Suaya y Matadero Viejo.

A través de estas acciones, desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani se fortalece las políticas de prevención del Dengue y se solicita a los vecinos que cuiden la limpieza de los espacios públicos y de sus propios domicilios para evitar la formación de focos infecciosos dónde los mosquitos puedan reproducirse.

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