Cristian Maximiliano T. enfrentará juicio por robo violento en Tartagal

La Justicia ha decidido llevar a juicio a Cristian Maximiliano T., acusado de un robo violento en una finca de Zanja Honda, Tartagal, ocurrido en febrero.

Hoy 16:16

La Justicia de Argentina ha tomado la decisión de elevar a juicio la causa contra Cristian Maximiliano T., quien es acusado de robo en despoblado y en banda por un incidente ocurrido en febrero pasado en una finca situada en Zanja Honda, en la zona de Tartagal.

Este caso se remonta al 27 de febrero, cuando, según las investigaciones, el acusado habría llegado al lugar acompañado de tres cómplices en dos motocicletas. Tras llegar a la propiedad, maniataron al sereno y, utilizando la fuerza, ingresaron al establecimiento.

Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron diversos bienes, incluyendo motosierras, motoguadañas y amoladoras, antes de abandonar el lugar. Este despliegue de violencia y planificación ha sido un punto central en la acusación.

La investigación se llevó a cabo mediante un meticuloso análisis de huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, así como el relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas. Estas medidas fueron esenciales para identificar a Cristian M.T. como uno de los presuntos participantes del robo.

El fiscal penal 2 de Tartagal en feria, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de control de acusación. Tras la presentación de las evidencias y los argumentos por ambas partes, el juez Anastasio Vázquez Sgardelis decidió que el caso avanzara a juicio con la misma calificación legal solicitada por la Fiscalía.

Este caso resalta la creciente preocupación por la delincuencia en la región y la necesidad de acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El juicio se espera que atraiga la atención de la comunidad local, dada la naturaleza violenta del crimen y su impacto en la percepción de seguridad en Tartagal.