Tras los roces en el Mundial, Speed habló por primera vez de los argentinos

El streamer estadounidense se refirió a los cruces que protagonizó durante la Copa del Mundo y sorprendió al contar qué piensa realmente de los hinchas albicelestes.

Hoy 17:21

El streamer estadounidense IShowSpeed volvió a referirse a su relación con los hinchas argentinos luego de los diferentes cruces y polémicas que protagonizó durante el Mundial 2026, que terminó con la derrota de la Selección argentina ante España en la final.

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Speed reconoció que siente que una parte del público argentino realmente no simpatiza con él, aunque dejó en claro que esa situación no modificó su cariño por el país. “Me gusta Argentina. He estado literalmente en Argentina. Me encanta Argentina. Amo a la gente de Argentina”, aseguró.

El creador de contenido explicó que ya esperaba una recepción hostil durante la final disputada el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium y que incluso había aceptado que sería abucheado. Según señaló, parte de esa relación con los fanáticos albicelestes está vinculada con su conocida admiración por Cristiano Ronaldo y la histórica rivalidad futbolística con Lionel Messi.

“Está ese asunto entre Ronaldo y Messi”, reconoció Speed. Sin embargo, consideró que en algunos momentos la situación fue más allá de las habituales bromas futboleras. “Siento que cruza la línea de la típica broma. Hay una diferencia entre la broma común y lo que siento con ellos, que de verdad no les agrado”, manifestó.

Pese a ello, el estadounidense sorprendió con un elogio hacia los hinchas de la Selección. “Ustedes literalmente tienen los mejores cánticos de fútbol”, afirmó.

La presencia de IShowSpeed en la final del Mundial tampoco pasó inadvertida. Para el encuentro entre Argentina y España utilizó una camiseta con los escudos de ambas selecciones, intentando evitar la fama de “mufa” que sus propios seguidores le habían adjudicado durante el torneo. En la semifinal ante Inglaterra, había vestido la camiseta inglesa y el conjunto europeo terminó perdiendo 2-1.

Durante la definición, Speed se perdió el gol de Ferran Torres a los 105 minutos porque había salido del palco al finalizar el primer tiempo suplementario. Cuando intentó regresar, ya era demasiado tarde y el festejo del estadio le anticipó lo ocurrido. “¡Gol de España! ¿Qué está pasando con mi vida?”, reaccionó frente a cámara.

Tras la consagración española, el streamer celebró eufóricamente, aunque su actitud cambió cuando las pantallas del estadio mostraron a Messi entre lágrimas. Speed se mostró serio y posteriormente dedicó palabras de reconocimiento al seleccionado argentino.

“Bien jugado, Argentina. Juegan con el corazón, juegan con pasión. Hay que respetarlos. Realmente lo dejan todo y lo hicieron bien en este torneo”, expresó. Además, destacó la capacidad del equipo para sobreponerse a las dificultades y sentenció: “No se rinden. Es de temer”.

Speed también participó de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026, cerrando una participación que generó numerosas repercusiones entre sus seguidores y los fanáticos argentinos a lo largo del torneo.