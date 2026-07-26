Tensión en La Banda: una mujer habría arrojado a su hija desde un edificio y un vecino logró rescatarla

El dramático episodio ocurrió cerca del mediodía en las torres del barrio Salido. La niña fue trasladada al hospital y la Policía intervino en el lugar. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 12:54

Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes en las torres del barrio Salido, en la ciudad de La Banda, luego de un dramático episodio que involucró a una madre y su hija menor de edad.

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De acuerdo con las primeras informaciones, por causas que todavía son materia de investigación, una mujer habría arrojado a su hija desde un sector elevado del edificio y luego se habría retirado del lugar, dejando a la niña sola.

El hecho ocurrió cerca del mediodía y generó la inmediata intervención de efectivos policiales, quienes acudieron ante el pedido de auxilio de los vecinos.

En medio de la desesperación, un vecino subió hasta la parte superior del edificio y logró rescatar a la menor. Luego, la niña fue asistida y trasladada a un centro de salud para su correspondiente atención médica.

Tras el episodio, se realizó la denuncia correspondiente y tomó intervención la Justicia, que buscará establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades en torno al caso.

La situación generó conmoción entre los vecinos del complejo habitacional, quienes vivieron momentos de angustia durante el operativo de rescate.