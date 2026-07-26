Hallaron a un joven de 23 años sin vida en su casa del barrio Villa Abregú de Añatuya

El dramático escenario fue descubierto por un propio familiar de la víctima, quien al ingresar hacia el fondo del domicilio se topó con el cuerpo suspendido de un árbol.

Hoy 09:09

Una tragedia causó conmoción en la ciudad de Añatuya. Durante la madrugada un joven de 23 años, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda situada en el barrio Villa Abregú.

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El dramático escenario fue descubierto por un propio familiar de la víctima, quien al ingresar hacia el fondo del domicilio se topó con el cuerpo suspendido de un árbol, con una soga atada al cuello. En medio de la desesperación, dio aviso de inmediato a la policía.

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Minutos más tarde, la escena se vio poblada de móviles policiales y personal de emergencias. Efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 41 junto a los peritos de Criminalística del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 13 se apersonaron en el lugar para asegurar el perímetro, levantar rastros y realizar las pericias técnicas de rigor que permitan reconstruir los últimos movimientos en el domicilio.

Ante la gravedad del suceso, se dio intervención a la fiscalía de turno, que asumió la dirección de la causa. Como parte de los protocolos iniciales, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado hacia la Morgue Judicial, donde se llevará a cabo la autopsia médico-legal para establecer fehacientemente las causas del fallecimiento. Por ahora, todas las hipótesis siguen abiertas a la espera de los informes forenses definitivos.