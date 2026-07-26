Este 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos: cuál es el origen de la fecha

Más allá de los regalos y los saludos, la conmemoración invita a reconocer el rol irremplazable de los abuelos en la familia.

Hoy 09:37

Los tiempos van cambiando con demasiada velocidad y sabemos que todos estamos muy ocupados haciendo grandes esfuerzos para adaptarnos a los cambios de época. Pero quienes nos precediron están en otro momento de sus vidas y necesitan que no descuidemos el rol clave que cumplen en la sociedad.

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Cada 26 de julio se celebra en la Argentina el Día de los Abuelos, una fecha pensada para honrar a los mayores de cada familia.

Las raíces de esta celebración se encuentran en la religión católica. El 26 de julio coincide con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y, por lo tanto, abuelos de Jesús. Estos santos son considerados modelos de virtud y representan valores fundamentales como la caridad, la solidaridad y la esperanza.

Más allá de su origen religioso, el Día de los Abuelos es una oportunidad para reconocer el papel invaluable que desempeñan los abuelos en nuestras familias y en la sociedad en general. Ellos son los custodios de nuestras historias familiares, transmiten tradiciones y valores, y nos brindan un amor incondicional.

¿Cómo celebrar el Día de los Abuelos?

Hay muchas formas de celebrar este día especial y para la mayoría de las opciones no hay que gastar ni un peso:

Compartir una comida en familia: Si se puede invitarlos a comer, si no preparar algo rico en casa para estar en compañía de nuestros abuelos.

Si se puede invitarlos a comer, si no preparar algo rico en casa para estar en compañía de nuestros abuelos. Regalarles algo hecho a mano: Un dibujo, una carta o una manualidad hecha con cariño es un regalo muy especial. Y no es solo para los niños: los adultos también tienen permitido hacer dibujos y escribir cartas.

Un dibujo, una carta o una manualidad hecha con cariño es un regalo muy especial. Y no es solo para los niños: los adultos también tienen permitido hacer dibujos y escribir cartas. Pasar tiempo de calidad juntos: Algo que hay que hacer todos los días del año pero mucho más en una fecha especial. Dedicar tiempo a conversar, jugar o simplemente estar en compañía de nuestros abuelos es el mejor regalo que podemos darles.

Algo que hay que hacer todos los días del año pero mucho más en una fecha especial. Dedicar tiempo a conversar, jugar o simplemente estar en compañía de nuestros abuelos es el mejor regalo que podemos darles. Recordar anécdotas y compartir historias: Escuchar con paciencia y amor las historias de nuestros abuelos es una forma maravillosa de conectar con nuestras raíces y conocer nuestro pasado.

Aprovechemos esta oportunidad para bajar un cambio y demostrarle a nuestros abuelos cuánto los queremos.