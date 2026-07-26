Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 18º
X
Revista

Este 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos: cuál es el origen de la fecha

Más allá de los regalos y los saludos, la conmemoración invita a reconocer el rol irremplazable de los abuelos en la familia.

Hoy 09:37

Los tiempos van cambiando con demasiada velocidad y sabemos que todos estamos muy ocupados haciendo grandes esfuerzos para adaptarnos a los cambios de época. Pero quienes nos precediron están en otro momento de sus vidas y necesitan que no descuidemos el rol clave que cumplen en la sociedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cada 26 de julio se celebra en la Argentina el Día de los Abuelos, una fecha pensada para honrar a los mayores de cada familia.

Las raíces de esta celebración se encuentran en la religión católica. El 26 de julio coincide con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y, por lo tanto, abuelos de Jesús. Estos santos son considerados modelos de virtud y representan valores fundamentales como la caridad, la solidaridad y la esperanza.

Más allá de su origen religioso, el Día de los Abuelos es una oportunidad para reconocer el papel invaluable que desempeñan los abuelos en nuestras familias y en la sociedad en general. Ellos son los custodios de nuestras historias familiares, transmiten tradiciones y valores, y nos brindan un amor incondicional.

¿Cómo celebrar el Día de los Abuelos?

Hay muchas formas de celebrar este día especial y para la mayoría de las opciones no hay que gastar ni un peso:

  • Compartir una comida en familia: Si se puede invitarlos a comer, si no preparar algo rico en casa para estar en compañía de nuestros abuelos.
  • Regalarles algo hecho a mano: Un dibujo, una carta o una manualidad hecha con cariño es un regalo muy especial. Y no es solo para los niños: los adultos también tienen permitido hacer dibujos y escribir cartas.
  • Pasar tiempo de calidad juntos: Algo que hay que hacer todos los días del año pero mucho más en una fecha especial. Dedicar tiempo a conversar, jugar o simplemente estar en compañía de nuestros abuelos es el mejor regalo que podemos darles.
  • Recordar anécdotas y compartir historias: Escuchar con paciencia y amor las historias de nuestros abuelos es una forma maravillosa de conectar con nuestras raíces y conocer nuestro pasado.

Aprovechemos esta oportunidad para bajar un cambio y demostrarle a nuestros abuelos cuánto los queremos.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con música y una multitud, culminaron los festejos por los 473 años de la Madre de Ciudades
  2. 2. Una policía se disparó en la cabeza en la vereda de la comisaría mientras su expareja la denunciaba
  3. 3. EN VIVO | Franco Colapinto va por la remontada con su Alpine en el GP de Hungría de Fórmula 1
  4. 4. Añatuya: una motociclista perdió el control de su rodado, derrapó y terminó hospitalizada
  5. 5. Milei en la Rural: se inaugura la muestra y el campo espera un anuncio de baja de retenciones para la carne
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT