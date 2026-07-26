Este 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos: cuál es el origen de la fecha

Más allá de los regalos y los saludos, la conmemoración invita a reconocer el rol irremplazable de los abuelos en la familia.
Los tiempos van cambiando con demasiada velocidad y sabemos que todos estamos muy ocupados haciendo grandes esfuerzos para adaptarnos a los cambios de época. Pero quienes nos precediron están en otro momento de sus vidas y necesitan que no descuidemos el rol clave que cumplen en la sociedad.
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Cada 26 de julio se celebra en la Argentina el Día de los Abuelos, una fecha pensada para honrar a los mayores de cada familia.
Las raíces de esta celebración se encuentran en la religión católica. El 26 de julio coincide con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y, por lo tanto, abuelos de Jesús. Estos santos son considerados modelos de virtud y representan valores fundamentales como la caridad, la solidaridad y la esperanza.
Más allá de su origen religioso, el Día de los Abuelos es una oportunidad para reconocer el papel invaluable que desempeñan los abuelos en nuestras familias y en la sociedad en general. Ellos son los custodios de nuestras historias familiares, transmiten tradiciones y valores, y nos brindan un amor incondicional.
¿Cómo celebrar el Día de los Abuelos?
Hay muchas formas de celebrar este día especial y para la mayoría de las opciones no hay que gastar ni un peso:
Aprovechemos esta oportunidad para bajar un cambio y demostrarle a nuestros abuelos cuánto los queremos.