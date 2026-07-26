Mattia Colnaghi volvió a quedar a un paso del podio y cerró un gran fin de semana en Hungría

El piloto ítalo-argentino finalizó cuarto en la carrera principal de Fórmula 3 y repitió esa posición por cuarta competencia consecutiva. En el día de su cumpleaños número 18, sumó 19 puntos en Hungaroring.

Hoy 10:06

Mattia Colnaghi volvió a destacarse en la Fórmula 3 y terminó cuarto en la carrera principal disputada en el circuito de Hungaroring, donde nuevamente quedó muy cerca de conseguir su primer podio en la categoría.

El piloto de MP Motorsport, integrante de la academia de Red Bull, repitió el cuarto puesto alcanzado en las dos carreras de Spa-Francorchamps y en la prueba sprint de Budapest. De esta manera, acumula cuatro competencias consecutivas entre los cuatro mejores.

La actuación tuvo un significado especial para Colnaghi, quien celebró este domingo su cumpleaños número 18 y completó uno de sus fines de semana más sólidos desde su llegada a la Fórmula 3.

Colnaghi llegó a ocupar el segundo puesto

El representante ítalo-argentino había largado desde la tercera posición, luego de una destacada clasificación en la que quedó a solamente 72 milésimas del mejor tiempo registrado por su compañero Tuukka Taponen.

Colnaghi avanzó al segundo lugar después de que Taponen sufriera un pinchazo en el neumático trasero derecho tras un contacto con Freddie Slater y debiera ingresar a boxes.

Durante varios giros, el piloto de MP Motorsport se mantuvo como escolta y alimentó la posibilidad de alcanzar su primer podio. Sin embargo, en la décima vuelta, Ugo Ugochukwu superó en una misma maniobra a Brando Badoer y Colnaghi.

Badoer también logró adelantarlo, por lo que el argentino cayó al cuarto lugar y permaneció detrás del italiano hasta la bandera a cuadros.

La carrera tuvo varias neutralizaciones por diferentes incidentes y autos detenidos. Colnaghi administró correctamente los relanzamientos y el desgaste de los neumáticos para asegurar otra importante cosecha de puntos.

Un fin de semana de 19 puntos

El cuarto puesto en la carrera principal le otorgó 12 unidades, que se sumaron a las siete conseguidas con la misma posición en la sprint del sábado.

Colnaghi reunió 19 puntos en Hungría y llegó a 39 en el campeonato. Actualmente se encuentra a seis unidades del décimo puesto de la clasificación general.

La victoria quedó en manos de Freddie Slater, quien contuvo los ataques de Ugochukwu y consiguió su primer triunfo en una carrera principal de Fórmula 3. Badoer completó el podio, mientras que el británico asumió el liderazgo del campeonato con 130 puntos.

Después del receso de verano europeo, la actividad continuará del 4 al 6 de septiembre en Monza, escenario de la penúltima fecha de la temporada. Allí, Colnaghi intentará prolongar su gran momento y alcanzar finalmente el esperado podio