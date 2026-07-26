La Fórmula 1 confirmó que el GP de Baréin se correrá en Malasia: cuándo será la carrera y cómo queda el calendario

Los organizadores oficializaron el regreso del histórico trazado asiático para cubrir la baja de la fecha prevista en Medio Oriente y detalló las modificaciones del campeonato.

Hoy 10:46

La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmaron que el Gran Premio de Baréin 2026 se disputará en el circuito de Sepang, Malasia, entre el 2 y el 4 de octubre.

La carrera había sido suspendida junto con el Gran Premio de Arabia Saudita debido a la situación de seguridad en Medio Oriente. Tras evaluar diferentes alternativas, la organización llegó a un acuerdo con los gobiernos de Baréin y Malasia para trasladar la competencia al histórico trazado asiático.

El evento llevará oficialmente el nombre de Gran Premio Gulf Air de Baréin en Malasia. Su realización todavía está sujeta a la firma de los acuerdos finales y a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

Cuándo se correrá el GP de Baréin en Malasia

La actividad se desarrollará durante el fin de semana del 2 al 4 de octubre de 2026. La prueba quedará ubicada entre el Gran Premio de Azerbaiyán, previsto para el 25, 26 y 27 de septiembre, y el Gran Premio de Singapur, programado del 9 al 11 de octubre.

Desde la Fórmula 1 destacaron que el acuerdo permitirá conservar una carrera que, de otro modo, habría quedado definitivamente fuera de la temporada.

“El deporte volvió a demostrar su capacidad para adaptarse, encontrar soluciones y ofrecer un momento emocionante para todos los seguidores de la Fórmula 1”, expresó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la categoría.

Sepang vuelve después de nueve años

El Circuito Internacional de Sepang recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1999 y fue escenario de 19 Grandes Premios hasta su salida del calendario después de la edición de 2017.

El trazado es reconocido por sus rectas extensas, curvas rápidas, altas temperaturas y condiciones meteorológicas cambiantes. Max Verstappen fue el último ganador de una carrera de Fórmula 1 disputada allí.

Sepang continúa recibiendo competencias internacionales, entre ellas el Mundial de MotoGP, pero llevaba nueve temporadas fuera del calendario de la Máxima.

Cómo queda el calendario 2026 de la Fórmula 1

El calendario original contemplaba 24 Grandes Premios, incluidos Baréin y Arabia Saudita durante abril. Ambas carreras fueron suspendidas, aunque únicamente la prueba bareiní tendrá una nueva sede.

Con la incorporación de Malasia y la baja definitiva de Arabia Saudita, la temporada quedará conformada por 23 competencias. Según informó la Fórmula 1, el resto del cronograma de 2026 permanecerá sin modificaciones.