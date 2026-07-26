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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 21º
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Aarón celebra sus 4 años: el pequeño guerrero que venció una compleja cardiopatía y sigue sonriendo a la vida

Nacido el 26 de julio de 2022, de manera prematura y con apenas 2,300 kilos, Aarón llegó al mundo con una cardiopatía congénita que ponía en riesgo su vida.

Hoy 11:16

Hace cuatro años, el nacimiento de Aarón estuvo marcado por la incertidumbre y el miedo. Hoy, en cambio, su sonrisa, las velitas de cumpleaños y el cariño de su familia reflejan una historia de lucha, esperanza y un verdadero milagro de la medicina.

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Nacido el 26 de julio de 2022, de manera prematura y con apenas 2,300 kilos, Aarón llegó al mundo con una cardiopatía congénita que ponía en riesgo su vida. Cuando tenía apenas un mes y medio, los médicos fueron claros: la cirugía era extremadamente riesgosa, pero era la única posibilidad para que pudiera seguir viviendo.

Su mamá, Marta Beatríz Caro, nunca perdió la fe. Junto a toda la familia depositó su confianza en el equipo médico integrado por los cirujanos Raúl Ángel Herrero, Carlos Reimundo Cardozo —proveniente de La Plata— y José Ricardo Stenberg, quienes asumieron el enorme desafío de intervenir al pequeño en el Hospital Regional.

La operación, un cerclaje de la arteria pulmonar, fue un éxito. Desde entonces comenzó un largo camino de recuperación, controles médicos y viajes periódicos al Hospital Garrahan de Buenos Aires para el seguimiento de su evolución.

Durante estos años, su familia también hizo su parte. Acondicionó su vivienda en la localidad de El Caburé, departamento Copo, para brindarle el mejor entorno posible y acompañarlo en cada etapa de su crecimiento, junto a su hermano Emiliano.

Hoy, cuatro años después de aquel difícil comienzo, Aarón disfruta de su infancia como cualquier otro niño. Corre, juega, ríe y celebra un nuevo cumpleaños rodeado del amor de sus seres queridos y del afecto de quienes fueron fundamentales para darle una nueva oportunidad de vida.

Su historia continúa siendo un ejemplo de fortaleza y de la importancia del trabajo del personal de salud, que junto al amor incondicional de su familia hizo posible que aquel bebé que alguna vez luchó por cada latido hoy pueda apagar cuatro velitas y seguir escribiendo una historia llena de esperanza.

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