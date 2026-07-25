Liga Santiagueña: tres partidos le dan continuidad a los cuartos de final del Torneo Anual

La jornada de este domingo tendrá encuentros en Forres, La Banda y Capital. Todos comenzarán a las 16 y se disputarán únicamente con público local.
La actividad de los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol continuará este domingo con tres partidos correspondientes a la ida.
La instancia comenzó el sábado en Fernández, donde Independiente y Vélez igualaron 1-1, dejando la serie abierta de cara al encuentro de vuelta.
Uno de los cruces de la jornada tendrá lugar en Forres. Allí, Atlético Forres recibirá a Central Córdoba desde las 16.
A la misma hora, en La Banda, Agua y Energía será anfitrión de Central Argentino en otro de los duelos que buscarán definir a los semifinalistas del campeonato.
La programación se completará en Capital, donde Estudiantes de Huaico Hondo enfrentará a Unión Santiago.
Atlético Forres vs. Central Córdoba
Hora: 16.
Cancha: Atlético Forres.
Público: solo público local.
Agua y Energía vs. Central Argentino
Hora: 16.
Cancha: Agua y Energía.
Público: solo público local.
Estudiantes vs. Unión Santiago
Hora: 16.
Cancha: Estudiantes de Huaico Hondo.
Público: solo público local.