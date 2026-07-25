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Liga Santiagueña: tres partidos le dan continuidad a los cuartos de final del Torneo Anual

La jornada de este domingo tendrá encuentros en Forres, La Banda y Capital. Todos comenzarán a las 16 y se disputarán únicamente con público local.

Hoy 00:45

La actividad de los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol continuará este domingo con tres partidos correspondientes a la ida.

La instancia comenzó el sábado en Fernández, donde Independiente y Vélez igualaron 1-1, dejando la serie abierta de cara al encuentro de vuelta.

Uno de los cruces de la jornada tendrá lugar en Forres. Allí, Atlético Forres recibirá a Central Córdoba desde las 16.

A la misma hora, en La Banda, Agua y Energía será anfitrión de Central Argentino en otro de los duelos que buscarán definir a los semifinalistas del campeonato.

La programación se completará en Capital, donde Estudiantes de Huaico Hondo enfrentará a Unión Santiago.

Programación

Atlético Forres vs. Central Córdoba
Hora: 16.
Cancha: Atlético Forres.
Público: solo público local.

Agua y Energía vs. Central Argentino
Hora: 16.
Cancha: Agua y Energía.
Público: solo público local.

Estudiantes vs. Unión Santiago
Hora: 16.
Cancha: Estudiantes de Huaico Hondo.
Público: solo público local.

TEMAS Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo Club Central Argentino Club Atlético Forres Club Atlético Agua y Energía Club Atlético Unión Santiago Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Central Córdoba
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