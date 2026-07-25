EN VIVO | Franco Colapinto va por la remontada con su Alpine en el GP de Hungría de Fórmula 1

El piloto argentino partirá desde la séptima fila en el Hungaroring y buscará avanzar en un circuito donde los sobrepasos suelen ser difíciles. Lando Norris largará desde la pole position.

Hoy 11:52

Franco Colapinto afrontará este domingo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde largará desde la 13ª posición a bordo del Alpine A526.

La carrera comenzará a las 10 de la Argentina y se disputará sobre 70 vueltas en el circuito de Hungaroring, de 4.381 metros de extensión.

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El piloto argentino llega a la definición después de un fin de semana exigente. Tras el accidente sufrido durante la segunda práctica del viernes, logró recuperar el rendimiento, avanzar a la Q2 y completar la clasificación sin inconvenientes.

Colapinto registró un tiempo de 1m19s027 y quedó a 183 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde el 12° lugar. Ambos Alpine integrarán la zona media de una grilla encabezada por Lando Norris.

Colapinto buscará avanzar desde la largada

El principal desafío para el argentino será ganar posiciones durante los primeros metros y ejecutar correctamente la estrategia, debido a las limitadas oportunidades de adelantamiento que ofrece el trazado húngaro.

“El objetivo está claro: intentar largar bien y después ir para adelante. Hacer una buena carrera es la clave. Va a ser importante una buena gestión de los neumáticos”, sostuvo Colapinto después de la clasificación.

El argentino había reconocido que esperaba avanzar a la Q3, pero un inconveniente con la temperatura de los neumáticos condicionó su último intento. Ahora buscará aprovechar cualquier alternativa estratégica para acercarse a la zona de puntos.

Norris largará primero y hubo sanciones

Lando Norris consiguió la pole position con un tiempo de 1m17s207. El piloto de McLaren estará acompañado en la primera fila por Charles Leclerc, mientras que Oscar Piastri y Max Verstappen partirán tercero y cuarto, respectivamente.

Lewis Hamilton había clasificado segundo, pero recibió una penalización de tres posiciones por obstaculizar a Piastri durante su último intento y largará quinto.

También fue sancionado Kimi Antonelli, quien retrocedió del cuarto al séptimo puesto por no reducir suficientemente la velocidad ante las banderas amarillas provocadas por el trompo de Verstappen.

Después de recuperarse del complicado viernes, Colapinto intentará cerrar el Gran Premio de Hungría con una actuación sólida y pelear por avanzar desde la séptima fila.