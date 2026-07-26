Mirtha Legrand puso en aprietos a Benjamín Vicuña con una pregunta sobre Pampita y la China Suárez

El actor habló de la relación que mantiene con las madres de sus hijos y dejó una respuesta que llamó la atención.

Hoy 10:10

Benjamín Vicuña vivió un momento incómodo cuando Mirtha Legrand le hizo una pregunta directa sobre el vínculo que mantiene con Pampita y la China Suárez, las madres de sus hijos.

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Todo ocurrió cuando la conductora quiso saber cómo es su relación con sus exparejas. “¿Y te llevás bien con tus ex?”, le preguntó.

El actor se tomó unos segundos antes de responder y eligió poner el foco en la crianza de sus hijos. “Creo que tenemos una tarea muy difícil, que es criar. Hoy los papás estamos mucho más presentes que en otras generaciones”, dijo con sinceridad en La noche de Mirtha (eltrece).

Y agregó: “Cada hijo tiene una cantidad de actividades y eso significa muchas responsabilidades asociadas a la crianza y a la educación”.

En ese sentido, remarcó cuál es la prioridad para ambos lados. “Lo más importante, de verdad, es el bienestar de los chicos. Yo tuve hijos con dos mujeres y se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para que los hijos puedan tener el mejor entorno posible”, aseguró.

Sin embargo, Mirtha volvió a insistir con otra consulta. “¿Con ellas tenés una buena relación? ¿Te hablás o no?”, quiso saber.

Después de otro breve silencio, Vicuña respondió con sinceridad. “Me hablo. Pero esto también lo van a entender muchos. Uno, por momentos, se disocia y logra hablar de lo que hay que hablar. Existen escenarios mejores, posiblemente. Existen otros, pero es lo que me tocó”, reconoció.