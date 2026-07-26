Salta se consagró campeón de la Copa Madre de Ciudades M17 en el Lawn Tennis

Los Mayuatos terminaron invictos, con dos victorias y un empate para festejar en el torneo que reunió a Santiago, Tucumán, Noreste y Salta como preparación para el Campeonato Argentino.

Hoy 13:05

Salta se consagró campeón de la Copa Madre de Ciudades de seleccionados M17, disputada el sábado en la cancha de Santiago Lawn Tennis y organizada por la Unión Santiagueña de Rugby.

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Los Mayuatos mostraron un sólido rendimiento durante toda la jornada y finalizaron invictos, con dos triunfos y un empate, resultados que les permitieron quedarse con la Copa McDonald’s ante una importante presencia de público.

El certamen contó con la participación de los seleccionados de Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Noreste, que aprovecharon la competencia para sumar rodaje de cara a sus próximos compromisos en el Campeonato Argentino.

Una prueba exigente para Santiago

Para la selección santiagueña, el torneo representó una experiencia valiosa frente a combinados que compiten en una categoría superior dentro del certamen nacional.

Los rivales exigieron al máximo al equipo local, que pudo utilizar la jornada para evaluar jugadores, ajustar aspectos del funcionamiento y continuar con su preparación.

Santiago del Estero será sede en octubre del Select 12 Norte, competencia en la que comenzará su camino en busca del ascenso dentro del Campeonato Argentino.

Una modalidad para dar minutos a todos los jugadores

La Copa Madre de Ciudades se disputó bajo un sistema de todos contra todos, con partidos de 35 minutos de duración.

La modalidad permitió que cada cuerpo técnico utilizara una amplia cantidad de jugadores y distribuyera los minutos durante los tres encuentros de la jornada.

Todos los resultados

Fecha 1

Noreste 19 - Santiago 0

Salta 8 - Tucumán 7

Fecha 2

Tucumán 26 - Santiago 21

Salta 14 - Noreste 14

Fecha 3

Salta 40 - Santiago 5

Tucumán 33 - Noreste 0