“El auto iba muy despacio”: la fuerte autocrítica de Colapinto tras terminar 15° en Hungría

Franco Colapinto finalizó en la 15ª posición del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y se mostró muy crítico con el rendimiento de su Alpine durante la carrera disputada en el circuito de Hungaroring.

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El argentino había largado desde el 13° puesto, pero no logró sostenerse en la zona media de la competencia y cruzó la bandera a cuadros con dos vueltas menos que el ganador.

“Faltó ritmo, fue muy raro. No sé si algo se rompió, pero el auto iba muy despacio”, expresó Colapinto al bajarse del monoplaza.

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Una carrera condicionada desde las primeras vueltas

El piloto de Alpine aseguró que tuvo una buena salida, aunque quedó bloqueado detrás de su compañero Pierre Gasly, quien finalmente terminó 12°.

“Largué bien, pero me quedé trabado detrás de Pierre. Después no sé si alguien me tocó, pero frené muy pegado”, explicó al repasar los primeros momentos de la carrera.

Colapinto no pudo encontrar el ritmo necesario para acercarse a la zona de puntos en una prueba marcada por las altas temperaturas, el desgaste de los neumáticos y las diferentes estrategias.

El resultado cerró un fin de semana exigente para el argentino, que el viernes había sufrido un fuerte despiste durante la segunda práctica y necesitó que el equipo reparara la parte trasera del auto.

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Colapinto apunta al receso para “resetear”

Tras la frustración en Hungría, el piloto argentino reconoció que aprovechará la pausa del calendario para descansar y volver con energías renovadas.

“Ahora voy a descansar un poco. Viene bien resetear”, afirmó.

La próxima fecha será el Gran Premio de los Países Bajos, que se desarrollará del 21 al 23 de agosto en el circuito de Zandvoort. La carrera se disputará el domingo 23 y será la primera después del receso de verano de la Fórmula 1.

Colapinto buscará dejar atrás el complicado paso por Hungaroring y volver a luchar por los puntos con Alpine.