EN VIVO | Atlético e Independiente Rivadavia quieren comenzar con el pie derecho en Tucumán

El Decano recibe a la Lepra mendocina, que llega como líder de la tabla anual y con los octavos de final de la Copa Libertadores en el horizonte.

Hoy 15:17

Atlético Tucumán recibirá este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro comenzará a las 15 en el Estadio Monumental José Fierro, será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Álvaro Carranza. En el VAR estará Maximiliano Macheroni.

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