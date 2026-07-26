Nicole Neumann revela su incomodidad con el baño de vidrio en vacaciones

Nicole Neumann comparte su experiencia de incomodidad con el baño de vidrio en su hotel durante vacaciones en Europa, resaltando su necesidad de privacidad.

Hoy 15:31

Durante sus vacaciones en Europa, Nicole Neumann ha estado disfrutando de momentos únicos, pero recientemente ha compartido una incomodidad significativa relacionada con la privacidad en el baño de su hotel.

La modelo ha expresado su malestar debido a que el baño del hotel cuenta con una puerta de vidrio, lo que le genera inseguridad en momentos tan personales. A pesar de la belleza del lugar y la calidad del servicio, esta característica ha sido motivo de preocupación para ella.

Neumann ha declarado que no se siente cómoda utilizando el baño cuando su esposo, Urcera, está cerca. Para evitar situaciones incómodas, busca momentos en los que él no esté presente, como cuando está en la piscina o desayunando.

“En este hotel en el que estamos ahora, que es hermoso y la atención es excelente, la puerta del baño es de vidrio. Estoy en crisis”, comentó Neumann, reflejando su aprecio por la privacidad.

En una reciente aparición en el programa Solo con Niki, explicó cómo maneja esta situación: “Hay que esperar a que el otro salga, o cuando está en la pileta o desayunando, aprovechar ese momento”. Estas palabras ilustran su necesidad de privacidad y cómo afecta su experiencia de viaje.

Durante una entrevista anterior, Neumann había mencionado su estricta postura sobre la privacidad en el hogar, afirmando que jamás ha permitido que sus parejas la vean en situaciones íntimas relacionadas con el baño. “Definitivamente no, chicas”, afirmó, subrayando su deseo de mantener ciertos límites en la convivencia.

La modelo también reflexionó sobre cómo estas situaciones pueden afectar la atracción en una relación, indicando que la falta de privacidad puede ser un factor negativo. A través de anécdotas y risas, Neumann ha compartido su enfoque para evitar la incomodidad, asegurando que siempre busca alternativas para mantener su privacidad personal.