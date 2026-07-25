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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 25º
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Somos Deporte

EN VIVO | Estudiantes y Unión Santiago van por el primer golpe en Huaico Hondo

La Casaca Patria recibe al Tricolor en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 15:43

Programación

Atlético Forres vs. Central Córdoba
Hora: 16.
Cancha: Atlético Forres.
Público: solo público local.

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Agua y Energía vs. Central Argentino
Hora: 16.
Cancha: Agua y Energía.
Público: solo público local.

Estudiantes vs. Unión Santiago
Hora: 16.
Cancha: Estudiantes de Huaico Hondo.
Público: solo público local.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Unión Santiago Club Atlético Agua y Energía Club Atlético Forres Club Central Argentino Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo
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