EN VIVO | Estudiantes y Unión Santiago van por el primer golpe en Huaico Hondo

La Casaca Patria recibe al Tricolor en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.
Atlético Forres vs. Central Córdoba
Hora: 16.
Cancha: Atlético Forres.
Público: solo público local.
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Agua y Energía vs. Central Argentino
Hora: 16.
Cancha: Agua y Energía.
Público: solo público local.
Estudiantes vs. Unión Santiago
Hora: 16.
Cancha: Estudiantes de Huaico Hondo.
Público: solo público local.