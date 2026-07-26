El municipio continúa con las actividades gratuitas infantiles por las vacaciones de invierno

El Punto Digital de la Casa del Bicentenario ofrece cine, talleres creativos y una sala de juegos con acceso libre. Las propuestas también están destinadas a escuelas e instituciones.

Hoy 15:20

La Municipalidad de La Banda a través del Punto Digital de la Casa del Bicentenario continúa desarrollando las actividades gratuitas de Vacaciones de Invierno, con propuestas recreativas y educativas destinadas a niños, niñas e instituciones de la ciudad.

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En esta oportunidad, participaron alumnos del Instituto Soles, quienes disfrutaron de la proyección del cortometraje animado “Bingo Monstruoso”. Al finalizar la función, los niños compartieron una jornada de juegos y actividades creativas, realizando dibujos inspirados en los personajes y consignas que surgían a través de una ruleta, promoviendo la imaginación, la integración y el trabajo en equipo.

Desde la organización destacaron que estas propuestas están abiertas no solo al público en general, sino también a escuelas, jardines e instituciones que deseen participar de las actividades programadas durante el receso invernal, promoviendo espacios de recreación, aprendizaje y encuentro para los más pequeños.

Las actividades se desarrollan de 10 a 12 horas, con cine gratuito los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves se realizan talleres creativos. Además, la Sala de Juegos permanece habilitada de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, para que los niños puedan disfrutar de las consolas Xbox en un espacio seguro y recreativo.

Las instituciones interesadas en participar de estas jornadas o solicitar mayor información pueden acercarse a la Casa del Bicentenario o comunicarse con el Punto Digital al 3854082767, donde podrán coordinar su visita y sumarse a esta propuesta gratuita organizada para las Vacaciones de Invierno.