El intendente Nediani acompañó el 4° aniversario del equipo de rugby inclusivo “Los Tatu”

La celebración se realizó en el Complejo "Cholo" Suárez y reunió a jugadores, familias y profesores. Durante el encuentro, el intendente anunció un importante respaldo para el equipo.

Hoy 15:18

El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó de la celebración por el 4° aniversario del equipo de rugby inclusivo “Los Tatu”, que se desarrolló en la cancha del Complejo “Cholo” Suárez, en el barrio Central Argentino Ampliación, en una jornada marcada por el deporte, la inclusión y el compañerismo.

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La actividad reunió a jugadores, familias, profesores y vecinos, y contó con el acompañamiento de la Dirección de Discapacidad y Salud, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, junto al equipo de Alerta Banda y otras áreas de la Municipalidad de La Banda, que participaron activamente brindando asistencia, acompañamiento y apoyo a esta propuesta, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la promoción de espacios inclusivos, el fortalecimiento de la integración social y el acceso al deporte para todas las personas.

Durante la jornada se disputó un partido exhibición y se compartió un momento de encuentro y recreación, donde se pusieron de manifiesto los valores que caracterizan al rugby, como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la amistad.

En la oportunidad, el intendente Nediani felicitó a “Los Tatu” por un nuevo aniversario y destacó el compromiso de las familias y de los profesores que acompañan permanentemente a los jugadores. “Ha sido un hermoso encuentro y una gran alegría compartir esta jornada con ustedes. Vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas porque creemos en el deporte como una herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades”, expresó.

Asimismo, remarcó que el rugby transmite valores que trascienden el resultado de un partido. “Lo más importante no es ganar, sino compartir, confraternizar y fortalecer los vínculos. Ese tercer tiempo representa el verdadero espíritu de este deporte y es un ejemplo para toda la comunidad”, señaló.

El jefe comunal también agradeció a los organizadores, al equipo de profesores, a las familias y al propietario del Complejo “Cholo” Suárez por facilitar el espacio para el desarrollo del encuentro, destacando el esfuerzo conjunto que permite seguir consolidando este proyecto deportivo e inclusivo.

Como cierre de la jornada, el intendente Roger Nediani anunció que la Municipalidad de La Banda pondrá a disposición un colectivo para que el equipo “Los Tatu” viaje este año a la provincia de Córdoba y participe de un importante encuentro de rugby inclusivo. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por los jugadores, profesores y sus familias, quienes agradecieron este respaldo de la gestión municipal, que les permitirá representar a la ciudad de La Banda en una nueva experiencia deportiva, fortaleciendo los valores de inclusión, esfuerzo, compañerismo e integración que identifican al equipo.