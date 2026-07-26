Tras la derrota ante Barracas, cómo quedó River en la tabla anual pensando en la clasificación a las Copas

El Millonario perdió 1-0 en el Monumental y se mantiene con 29 puntos pero debe comenzar a sumar.

Hoy 14:19

River comenzó con el pie izquierdo su participación en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet cayó por 1-0 ante Barracas Central en el Monumental y desperdició la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Con la derrota, el Millonario se quedó con 29 puntos y ocupa el sexto lugar de la tabla anual, posición que actualmente le entrega un boleto a la Copa Sudamericana 2027.

River quedó a dos unidades de Estudiantes de La Plata, que tenía 31 puntos antes de disputar su encuentro de la primera fecha. También aparece por encima Boca, con 30 y un partido pendiente.

La situación todavía puede modificarse cuando se complete la jornada, pero el traspié ante Barracas representó otro golpe para un equipo que necesita recuperar terreno rápidamente.

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Cómo se define la tabla anual

La tabla general se conforma con los puntos obtenidos durante las 16 fechas de la fase regular del Apertura y las 16 jornadas de la primera fase del Clausura. Los resultados de los playoffs no se contabilizan.

Los tres equipos mejor ubicados, excluyendo a quienes ya hayan conseguido su plaza como campeones, obtendrán boletos para la Libertadores 2027. Los dos primeros accederán directamente a la fase de grupos y el tercero disputará la instancia preliminar.

Además, el líder de la tabla anual será reconocido como Campeón de Liga 2026, un título nacional incorporado para esta temporada.

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Qué caminos le quedan a River para llegar a la Libertadores

El Millonario todavía puede clasificarse mediante la tabla anual, aunque deberá recuperar posiciones durante el Clausura.

También conseguirá el boleto si se consagra campeón del propio Torneo Clausura o si gana la Copa Sudamericana 2026, competencia en la que continúa participando. El reglamento establece que el campeón del certamen continental obtiene una plaza adicional para la siguiente Libertadores.

La alternativa de la Copa Argentina ya quedó descartada tras su eliminación. Por eso, River deberá reaccionar en el torneo local o buscar la consagración internacional para evitar una segunda temporada consecutiva fuera del principal campeonato de clubes de Sudamérica.