Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Scaloni se fue de Pujato y su familia dejó un emotivo cartel para los vecinos

el entrenador de la Selección Argentina terminó su estadía en el pueblo santafesino, donde recibió numerosas muestras de cariño. Antes de partir, dejó un sencillo mensaje en la puerta de la casa de sus padres.

Hoy 14:29

Lionel Scaloni se despidió de Pujato después de pasar varios días junto a su familia y recibir el afecto de cientos de vecinos que se acercaron para saludarlo tras el subcampeonato obtenido por la Selección Argentina en el Mundial 2026

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La partida del entrenador fue comunicada mediante un cartel escrito a mano y colocado en la puerta de la casa de sus padres: “Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño”.

Durante su estadía, Scaloni recibió regalos, pedidos de fotografías, camisetas para firmar y numerosos mensajes para que continúe al frente de la Albiceleste. También aprovechó para recorrer el pueblo y retomar algunas de sus actividades habituales. 

La imagen del cartel comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y generó miles de reacciones y comentarios de los fanáticos, que tomaron con humor la particular manera elegida por la familia para anunciar que el técnico ya no se encontraba en la vivienda. 

Aunque su próximo destino no fue confirmado oficialmente, se estima que Scaloni regresará a Mallorca, donde reside junto a su esposa e hijos

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Scaloni
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una policía se disparó en la cabeza en la vereda de la comisaría mientras su expareja la denunciaba
  2. 2. Con música y una multitud, culminaron los festejos por los 473 años de la Madre de Ciudades
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 15º en Hungría y Lando Norris sacó chapa de campeón
  4. 4. Tensión en La Banda: una mujer habría arrojado a su hija desde un edificio y un vecino logró rescatarla
  5. 5. Hallaron a un joven de 23 años sin vida en su casa del barrio Villa Abregú de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT