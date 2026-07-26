Scaloni se fue de Pujato y su familia dejó un emotivo cartel para los vecinos

el entrenador de la Selección Argentina terminó su estadía en el pueblo santafesino, donde recibió numerosas muestras de cariño. Antes de partir, dejó un sencillo mensaje en la puerta de la casa de sus padres.

Hoy 14:29

Lionel Scaloni se despidió de Pujato después de pasar varios días junto a su familia y recibir el afecto de cientos de vecinos que se acercaron para saludarlo tras el subcampeonato obtenido por la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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La partida del entrenador fue comunicada mediante un cartel escrito a mano y colocado en la puerta de la casa de sus padres: “Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño”.

Durante su estadía, Scaloni recibió regalos, pedidos de fotografías, camisetas para firmar y numerosos mensajes para que continúe al frente de la Albiceleste. También aprovechó para recorrer el pueblo y retomar algunas de sus actividades habituales.

La imagen del cartel comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y generó miles de reacciones y comentarios de los fanáticos, que tomaron con humor la particular manera elegida por la familia para anunciar que el técnico ya no se encontraba en la vivienda.

Aunque su próximo destino no fue confirmado oficialmente, se estima que Scaloni regresará a Mallorca, donde reside junto a su esposa e hijos