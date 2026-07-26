Central Córdoba oficializó la llegada de Darío Cáceres como nuevo refuerzo

El defensor paraguayo, de 28 años, se incorporó al plantel ferroviario para afrontar el segundo semestre.

Hoy 13:23

Central Córdoba oficializó la incorporación de Darío Cáceres, quien se convirtió en una nueva alternativa defensiva para afrontar el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lateral izquierdo paraguayo, de 28 años, firmó un vínculo con la institución del barrio Oeste que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Nacido en Pirayú, Paraguay, Cáceres inició su carrera profesional en Lanús y cuenta con un amplio recorrido por el fútbol argentino e internacional.

A lo largo de su trayectoria también defendió las camisetas de River Plate de Uruguay, Alvarado de Mar del Plata, Ferro Carril Oeste, Nacional de Paraguay y Defensa y Justicia, su último equipo antes de sumarse al Ferroviario.

Con su llegada, Central Córdoba incorpora una nueva opción para el sector izquierdo de la defensa y continúa fortaleciendo el plantel para los desafíos del segundo semestre. Cáceres se suma a los refuerzos Felipe Aguilar y Leonardo Sequeira, previamente confirmados por la institución.