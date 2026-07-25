Güemes no lo pudo sostener y sufrió otra dura derrota ante Gimnasia en Jujuy

El Gaucho lo ganaba de entrada, pero se quedó y el Lobo lo dio vuelta en el segundo tiempo para imponerse por 2-1.

Hoy 18:32

Güemes sufrió una nueva derrota este domingo al caer por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional.

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El conjunto santiagueño comenzó mejor y consiguió ponerse en ventaja rápidamente. A los 7 minutos del primer tiempo, Juan Sánchez Sotelo marcó el 1-0 y alimentó la ilusión del Gaucho de conseguir un resultado importante ante el líder.

Sin embargo, Gimnasia de Jujuy reaccionó durante el complemento y logró dar vuelta el encuentro.

A los 16 minutos, Cristian Menéndez convirtió el empate, mientras que Octavio Bianchi, a los 24, anotó el gol que selló la victoria del Lobo.

Güemes, cada vez más complicado

La derrota profundizó el delicado presente del conjunto santiagueño, que continúa en el último puesto y en zona de descenso.

El Gaucho todavía tiene pendiente el partido frente a Chacarita, que fue postergado la semana pasada debido a la participación de la Selección Argentina en el Mundial.

En la próxima fecha, el equipo santiagueño buscará recuperarse como local ante Tristán Suárez.

El encuentro se disputará el próximo domingo, desde las 16.