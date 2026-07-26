Obreros de Cochabamba sorprenden con técnica innovadora para subir materiales

Un video viral de obreros en Cochabamba muestra una técnica sorprendente para elevar bloques de plastoformo, generando interés y reacciones en redes sociales.

Hoy 19:01

Un grupo de obreros en Cochabamba ha sorprendido a miles de usuarios en redes sociales con un video que muestra una técnica peculiar de construcción que, a primera vista, parece desafiar la lógica. En el clip, difundido en TikTok, se observa cómo los bloques de plastoformo parecen elevarse mágicamente hacia los pisos superiores de un edificio en la zona norte de la ciudad.

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El video ha generado diversas reacciones, ya que muchos usuarios quedaron desconcertados al ver que los bloques parecían “volar” sin ningún tipo de ayuda visible. Algunas personas incluso sugirieron que el video podría estar en reversa, aunque esta idea fue rápidamente descartada al observar la normalidad de las actividades en el entorno.

La clave detrás de esta maniobra ingeniosa radica en el uso de fierros livianos que los trabajadores emplean para pinchar y enganchar los bloques de plastoformo. Esta técnica permite a los obreros elevar los materiales desde el exterior de la construcción hasta alcanzar a su compañero en el piso superior, evidenciando una notable coordinación y creatividad en su trabajo.

Este método, aunque simple, ha mostrado ser efectivo y ha captado la atención de miles de usuarios en las redes. La escena ha sido uno de los clips más comentados, convirtiéndose en un fenómeno viral por la inusualidad de la maniobra.

Las reacciones en redes sociales han sido diversas, con usuarios maravillados por la destreza y creatividad de los obreros. Muchos se han preguntado cómo fue posible realizar tal hazaña sin poner en riesgo la seguridad de los involucrados.

La viralización de este video también ha llevado a que se discutan las distintas técnicas de construcción que pueden parecer inusuales, pero que en realidad tienen fundamentos prácticos y seguros. Este caso es un claro ejemplo de cómo la ingeniería y la creatividad pueden fusionarse en el ámbito laboral.