Nahir Galarza volvió a pedir la revisión de su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La defensa de la joven presentó un nuevo recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y cuestionó la validez de pruebas clave utilizadas durante el juicio, además de reclamar que el caso sea analizado con perspectiva de género.

Hoy 19:55

A más de seis años de haber sido condenada a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza impulsó un nuevo intento para revertir el fallo que la mantiene privada de su libertad. A través de sus actuales abogados, presentó un recurso extraordinario ante la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con el objetivo de que se reabra el análisis de la sentencia dictada en 2018.

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La solicitud fue realizada en el marco del artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, una herramienta legal que permite revisar, de manera excepcional, condenas que ya quedaron firmes cuando se presentan fundamentos que podrían modificar el resultado del proceso.

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa apunta a la pericia realizada sobre el teléfono celular de Galarza, considerada una prueba clave durante el juicio. Según el planteo, el informe técnico utilizado para acreditar la existencia de una relación de pareja entre la acusada y la víctima fue elaborado por una profesional cuya formación no correspondía al área específica de informática forense, por lo que solicitan que se declare la nulidad de ese peritaje.

Los abogados sostienen que esa prueba resultó determinante para que el tribunal aplicara el agravante de "homicidio por el vínculo", figura que prevé la pena de prisión perpetua. En ese sentido, aseguran que la relación entre ambos no reunía los requisitos exigidos por la legislación penal para ser considerada un vínculo de pareja en los términos que establece la norma.

Otro de los ejes del recurso se centra en la falta de perspectiva de género durante el proceso judicial. La defensa argumentó que, desde la condena, surgieron nuevos criterios jurisprudenciales tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como del propio Superior Tribunal entrerriano que obligarían a revisar el caso bajo estándares actuales.

En esa línea, remarcaron que el juicio no contempló adecuadamente el contexto de la relación entre Galarza y Pastorizzo, ni analizó el expediente conforme a las interpretaciones más recientes en materia de violencia de género y derechos de las mujeres.

Mientras tanto, la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos deberá resolver si admite el pedido de revisión y habilita un nuevo análisis de la condena o, por el contrario, mantiene firme la sentencia a prisión perpetua dictada por el Tribunal de Juicio de Gualeguaychú en julio de 2018.