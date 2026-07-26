Dos noches sin ataques: Irán y Estados Unidos dan espacio a una posible negociación

Washington aseguró que abrió un margen para retomar las conversaciones con Teherán, aunque ambas partes mantienen sus advertencias.

Hoy 20:45

Estados Unidos e Irán atraviesan una tensa pausa en las hostilidades después de dos noches consecutivas sin ataques, una situación que volvió a abrir la posibilidad de retomar las negociaciones diplomáticas tras semanas de enfrentamientos en Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró este domingo que el presidente Donald Trump está “dando algo de espacio a las conversaciones” y un margen para que pueda reactivarse la vía diplomática con Teherán. Sin embargo, remarcó que Washington continúa preparado para responder militarmente en caso de ser necesario.

Del lado iraní también confirmaron la interrupción de las operaciones. El portavoz militar Mohamad Akraminia explicó que la decisión responde al cese temporal de los ataques estadounidenses. “Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones”, afirmó.

Pese a la calma de las últimas horas, desde Teherán advirtieron que una reanudación de los bombardeos estadounidenses podría provocar una nueva escalada. Akraminia sostuvo que si Washington insiste en continuar con los ataques, especialmente por vía aérea, el conflicto podría extenderse todavía más.

La pausa llega después de casi dos semanas de fuertes enfrentamientos vinculados a las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos. Las hostilidades habían interrumpido las conversaciones entre Washington y Teherán y generado preocupación por una expansión del conflicto en Medio Oriente.

La situación en Ormuz, sin embargo, continúa siendo delicada. Irán volvió a cerrar el estrecho después de la reanudación de los enfrentamientos y, según informó la televisión estatal iraní, seis embarcaciones que intentaron atravesarlo fueron detenidas durante las últimas 24 horas.

Mientras tanto, las operaciones estadounidenses contra territorio iraní permanecen en pausa. Waltz rechazó que la decisión esté relacionada con una eventual falta de municiones y aseguró que las Fuerzas Armadas de su país cuentan con los recursos necesarios para continuar con la campaña en caso de que Trump decida retomarla.

Después de casi cinco meses de guerra y con ambos países manteniendo intacta su capacidad de respuesta, las últimas horas abrieron una frágil ventana para la diplomacia. La ausencia de bombardeos por segunda noche consecutiva alimenta las expectativas de que Washington y Teherán puedan volver a sentarse a negociar, aunque por ahora ninguna de las partes dio por terminado el conflicto.