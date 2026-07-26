Caputo: “Todavía hoy la gente tiene desconfianza, ahorra en dólares y los pone abajo del colchón”

El ministro de Economía aseguró que muchos argentinos todavía mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero por temor a nuevas medidas sobre sus depósitos y defendió el proyecto de Inocencia Fiscal enviado al Congreso.

Hoy 21:08

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que todavía existe desconfianza entre los argentinos a la hora de ingresar sus ahorros al sistema financiero y sostuvo que muchas personas continúan comprando dólares y guardándolos fuera de los bancos.

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“Todavía hoy la gente tiene desconfianza, todavía hoy la gente tiene sus ahorros afuera del sistema financiero. Ahorra en dólares y los pone abajo del colchón, se va al sector informal por el temor a que los políticos le vuelvan a hacer lo mismo”, expresó Caputo durante una entrevista televisiva.

Las declaraciones llegan después de que el Gobierno enviara al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, con el que busca brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan incorporar al sistema sus ahorros no declarados y reducir el temor a eventuales cambios de criterio ante futuras administraciones.

Caputo vinculó esa desconfianza con las distintas crisis económicas atravesadas por la Argentina y las decisiones adoptadas por gobiernos anteriores. “Por situaciones menores desde la política vimos atropellos a la propiedad privada; confiscaciones, default, corralitos que generaron consecuencias de largo plazo: todavía la gente tiene dinero afuera por temor a que la política se lo saque”, sostuvo.

El titular del Palacio de Hacienda también defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que la administración de Javier Milei recibió “la peor herencia económica de la historia”. En ese sentido, destacó la reducción del déficit fiscal y sostuvo que el objetivo fue atacar lo que considera la raíz de los desequilibrios de la economía argentina.

“Lo que hicimos fue sincerar que el problema era el déficit fiscal”, señaló Caputo, quien explicó que el Gobierno combinó el ajuste de las cuentas públicas con políticas monetarias y cambiarias para evitar una crisis y avanzar en la reducción de la inflación.

Consultado por las dificultades que todavía atraviesan numerosas familias para llegar a fin de mes, el ministro afirmó que su trabajo apunta a que esa cantidad de personas “sea cada vez menor” y destacó la evolución de los indicadores de pobreza.

Caputo también se mostró optimista respecto de la actividad económica. Consideró que las exportaciones continuarán creciendo impulsadas por el agro, la energía, la minería, la economía del conocimiento y las pymes, y destacó las inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Asimismo, señaló que la reducción del riesgo país resulta clave para disminuir el costo de financiamiento de las empresas y favorecer nuevas inversiones. Según explicó, varios de los proyectos actualmente en marcha podrían alcanzar su mayor nivel de desarrollo durante los próximos tres o cuatro años.

Finalmente, reconoció que el consumo continúa siendo el componente más importante de la demanda y confió en una recuperación progresiva a medida que disminuya la inflación y mejoren los salarios y las jubilaciones. También admitió que actualmente el crédito permanece limitado, aunque consideró que la situación debería mejorar hacia adelante.