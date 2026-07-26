Fernández celebró sus 136 años con un acto central y anuncios de obras para la comunidad

Autoridades provinciales y municipales encabezaron los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, donde se destacó el crecimiento en infraestructura, la inauguración de nuevas obras y el compromiso de continuar impulsando el desarrollo local.

Hoy 22:04

La ciudad de Fernández conmemoró este domingo su 136° aniversario con un acto oficial que reunió a autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y vecinos, en una jornada marcada por el reconocimiento a la historia de la comunidad y la proyección de nuevos desafíos para su crecimiento.

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La ceremonia fue encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, junto a la intendenta Yanina Iturre, acompañados por funcionarios del Gobierno provincial, legisladores, intendentes de localidades vecinas y miembros de distintas instituciones.

El acto comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda de Música de la Policía de la Provincia, seguido de un minuto de silencio en homenaje a los antepasados de la ciudad. Posteriormente, el presbítero Vicente Avellaneda realizó una invocación religiosa y brindó la bendición por el nuevo aniversario.

Durante la ceremonia también se dio lectura al decreto de la Cámara de Diputados que declaró los festejos de interés provincial, cultural y social, tras lo cual Araujo, en representación del gobernador Elías Suárez, entregó una plaqueta recordatoria a la intendenta en reconocimiento al desarrollo alcanzado por la ciudad.

En su discurso, Yanina Iturre destacó el crecimiento de Fernández como resultado del esfuerzo conjunto entre la comunidad y el Estado. En ese sentido, resaltó las obras inauguradas en el marco del aniversario, entre ellas viviendas sociales, nuevas cuadras pavimentadas y la modernización de la avenida Matienzo, además de las actividades culturales, deportivas y recreativas organizadas durante todo el mes.

La jefa comunal agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, al considerar que el respaldo institucional ha sido clave para avanzar con proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, renovó su compromiso de continuar trabajando por una ciudad con más oportunidades y convocó a la comunidad a seguir construyendo un futuro de crecimiento y bienestar.

Por su parte, Víctor Araujo transmitió el saludo del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora, quienes reafirmaron el apoyo a la gestión municipal y la continuidad de las obras y proyectos destinados a fortalecer el desarrollo de Fernández.

El funcionario provincial valoró el avance de la ciudad en materia de infraestructura, mencionando la construcción de viviendas sociales, trabajos de pavimentación, recuperación de espacios públicos y otras iniciativas en ejecución. Además, felicitó a la intendenta Iturre por su gestión y por mantener una agenda de obras pese al complejo contexto económico.

La celebración culminó con el tradicional "Feliz cumpleaños" a la ciudad, poniendo el broche final a una jornada cargada de emoción, reconocimiento a la historia de Fernández y expectativas por los nuevos proyectos que acompañarán su crecimiento.