Mitre no pudo con Almirante Brown y se tuvo que conformar con un empate

El Aurinegro igualó sin goles como local ante La Fragata por la fecha 22 de la Primera Nacional.

Hoy 18:06

Mitre no pudo confirmar su recuperación y empató 0-0 ante Almirante Brown este domingo, como local, por la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional.

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En un encuentro equilibrado, el conjunto dirigido por Claudio “Pampa” Biaggio contó con oportunidades para romper el cero, aunque nuevamente careció de precisión en los metros finales.

El Aurinegro buscó quedarse con los tres puntos ante su público, pero no consiguió superar la resistencia de La Fragata y debió conformarse con una igualdad de sabor agridulce.

Con este resultado, Mitre alcanzó los 22 puntos y se ubica en el 14° puesto de la tabla de posiciones.

El próximo compromiso del conjunto santiagueño será el domingo, desde las 15, cuando visite a Club Ciudad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires.