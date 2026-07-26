VIDEO | “Vos sí, ladrón”: Milei interrumpió una entrevista y protagonizó un fuerte cruce

El Presidente brindaba una entrevista desde La Rural cuando vio pasar al exfuncionario y lo acusó de haber perjudicado económicamente al país. “Arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, lanzó.

Hoy 18:30

Javier Milei protagonizó un tenso e inesperado momento durante una entrevista en La Rural, cuando interrumpió su explicación al advertir que frente al lugar pasaba José Ignacio de Mendiguren, exministro de la Producción durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y lanzó duras acusaciones en su contra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Milei se encontraba en el stand de Radio Mitre hablando sobre la emisión monetaria y el impacto que, según su análisis, tuvieron diferentes decisiones políticas sobre los ahorros de los argentinos. En medio de su exposición, levantó el brazo, señaló hacia adelante y sorprendió a los presentes.

“Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”, expresó el mandatario. Cuando desde el estudio identificaron a De Mendiguren, Milei respondió: “Sí. Mirá. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”.

El episodio escaló segundos después, cuando aparentemente el exfuncionario dirigió su mirada hacia el lugar donde se desarrollaba la entrevista. Milei volvió a señalarlo y lanzó: “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”.

Antes del inesperado cruce, el Presidente venía cuestionando las decisiones económicas adoptadas por distintos gobiernos y había puesto especial énfasis en la salida de la convertibilidad durante la gestión de Duhalde.

Según Milei, cuando en 2002 se puso fin al régimen de convertibilidad y se eliminó la condición de convertibilidad de los billetes, se produjo un perjuicio de unos 15 mil millones de dólares para los argentinos. También apuntó contra Cristina Kirchner por la utilización de reservas del Banco Central.

“La política le robó a la Argentina 45 mil millones de dólares en los últimos años”, sostuvo el mandatario durante la entrevista.

En ese contexto, Milei explicó que el Gobierno impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de establecer mayores restricciones sobre decisiones que puedan afectar el equilibrio fiscal y la conducción de la autoridad monetaria.

El Presidente indicó que determinadas modificaciones requerirían mayorías especiales de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Además, volvió a cuestionar con dureza la emisión monetaria para financiar el gasto público.

“Cada vez que vos emitís dinero es equivalente a una falsificación en la cual participa el Poder Ejecutivo. Es un delito y agravado”, afirmó.

Milei también se refirió al proyecto con el que pretende endurecer las consecuencias para quienes impulsen medidas que alteren el equilibrio de las cuentas públicas. “Los que sancionen leyes que alteren el equilibrio fiscal van a terminar presos por asociación ilícita”, aseguró.

Asimismo, volvió a plantear la posibilidad de implementar un mecanismo similar al shutdown utilizado en Estados Unidos, mediante el cual determinadas áreas del Estado dejan de funcionar temporalmente ante la falta de fondos. “Cuando te quedás sin plata, ¿qué hacés? Dejás de gastar. ¿Entonces por qué el Estado no lo hace?”, planteó.

Quién es José Ignacio de Mendiguren

José Ignacio de Mendiguren fue ministro de la Producción entre enero y octubre de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, período marcado por la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso.

Posteriormente presidió la Unión Industrial Argentina (UIA), fue diputado nacional y volvió a ocupar cargos públicos durante la gestión de Alberto Fernández.

Hacia el final de la entrevista, Milei volvió sobre el episodio y reiteró sus cuestionamientos contra el exfuncionario. El mandatario sostuvo que hay que “animarse a enfrentarlos” y volvió a responsabilizar a De Mendiguren por las consecuencias económicas de la salida de la convertibilidad.

“Todos aquellos que fueron responsables de esta decadencia inmunda vienen a decirnos lo que hay que hacer”, concluyó el Presidente.