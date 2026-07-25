Sarmiento cerró la primer fase con un valioso empate en Tucumán y se clasificó cuarto

El Profe igualó 1-1 en su visita a Tucumán Central y pasó a la segunda ronda del Torneo Federal entre los cuatro mejores de la Zona 2.

Hoy 18:44

Sarmiento de La Banda consiguió un valioso empate por 1-1 ante Tucumán Central y logró la clasificación a la segunda fase del Torneo Federal A.

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El encuentro correspondió a la última fecha de la primera etapa de la Zona 2. El conjunto local se puso en ventaja a los 9 minutos por intermedio de Valentín Montenegro.

En el complemento, Tucumán Central quedó con un jugador menos por la expulsión de Nahuel Duarte, ocurrida a los 18 minutos.

Sarmiento aprovechó la superioridad numérica y alcanzó la igualdad cuatro minutos después. A los 22, Israel “Coco” Roldán convirtió el gol que selló el 1-1 definitivo.

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Con este resultado, el equipo bandeño finalizó entre los cuatro mejores de su grupo y aseguró su presencia en la siguiente instancia del certamen.

Los rivales de Sarmiento en la segunda fase

El Profe integrará la Zona A, que estará conformada por:

9 de Julio de Rafaela, Bartolomé Mitre de Posadas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa y Sportivo Belgrano de San Francisco.

El conjunto santiagueño continuará así su camino en el Federal A con el objetivo de seguir avanzando y mantenerse en la pelea por el ascenso.