Sarmiento de La Banda ya conoce su zona y rivales para la Fase Campeonato del Federal A

El Profe terminó entre los mejores de la Primera Fase y ahora competirá por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027.

Hoy 18:35

La Primera Fase del Federal A 2026 llegó a su final y Sarmiento de La Banda logró cumplir uno de sus principales objetivos: clasificarse a la Fase Campeonato. El conjunto santiagueño quedó entre los equipos que mantienen la categoría y ahora comenzará a competir por el gran sueño del ascenso a la Primera Nacional 2027.

El Profe integrará la Zona A de la Fase Campeonato, junto a 9 de Julio de Rafaela, Bartolomé Mitre de Posadas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Douglas Haig, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, San Martín de Formosa, Sol de América y Sportivo Belgrano.

En esta instancia, los equipos competirán por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027. Además, los cinco mejores de cada zona conseguirán la clasificación a la Copa Argentina 2027, por lo que Sarmiento tendrá otro objetivo importante por delante en esta segunda parte de la temporada.

La Segunda Fase comenzará la próxima semana y el fixture se conocerá este lunes, cuando desde las 15 se realice en la AFA el sorteo de las zonas y el orden de los partidos. Allí quedará definido el camino que deberá recorrer Sarmiento de La Banda en su búsqueda de seguir haciendo historia.

Por otro lado, la Fase Reválida estará integrada por los equipos que lucharán por mantener la categoría y evitar uno de los cuatro descensos previstos para esta temporada. Sarmiento, en cambio, ya aseguró su permanencia y ahora afrontará el desafío de competir por los objetivos más importantes del Federal A.

FASE CAMPEONATO

ZONA A

9 DE JULIO (Rafaela, Santa Fe) BARTOLOMÉ MITRE (Posadas, Misiones) DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires) DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires) GIMNASIA Y ESGRIMA (Chivilcoy, Buenos Aires) SAN MARTÍN (Formosa) SARMIENTO (La Banda, Santiago del Estero) SOL DE AMÉRICA (Formosa) SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba)

ZONA B

ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires) ATENAS (Río Cuarto, Córdoba) CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro) DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz, Córdoba) HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza) JUVENTUD ANTONIANA (Salta) KIMBERLEY (Mar del Plata, Buenos Aires) OLIMPO (Bahía Blanca, Buenos Aires) VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires)

FASE REVÁLIDA

ZONA A

ATLÉTICO ESCOBAR (Escobar, Buenos Aires) BOCA UNIDOS (Corrientes) DEFENSORES (Puerto Vilelas, Chaco) EL LINQUEÑO (Lincoln, Buenos Aires) GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) INDEPENDIENTE (Chivilcoy, Buenos Aires) SARMIENTO (Resistencia, Chaco) SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe) TUCUMÁN CENTRAL (San Miguel de Tucumán, Tucumán)

ZONA B