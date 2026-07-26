Boca sufrió una histórica goleada ante Riestra y lo memes no faltaron

El Xeneize cayó 3 a 0 como visitante en el debut del Torneo Clausura 2026 y las redes sociales no perdonaron la actuación del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Hoy 22:00

La derrota de Boca ante Deportivo Riestra por 3 a 0 en el debut del Torneo Clausura 2026 generó preocupación entre los hinchas, pero también una ola de memes y cargadas en las redes sociales. El Xeneize tuvo una tarde para el olvido en Bajo Flores y los usuarios aprovecharon el resultado para desplegar todo su ingenio.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sufrió desde el comienzo y se fue al descanso con una desventaja de tres goles.

La actuación de Boca rápidamente se convirtió en uno de los principales temas de conversación en las redes. La fragilidad defensiva, el desconcierto del equipo y el contundente resultado fueron los principales motivos elegidos por los usuarios para crear imágenes y publicaciones cargadas de humor.

Como suele ocurrir después de una derrota de este tipo, los hinchas rivales no dejaron pasar la oportunidad y llenaron las redes de memes contra el Xeneize. La goleada de Deportivo Riestra dejó una jornada inolvidable para el Malevo y una gran cantidad de contenido para las redes sociales.