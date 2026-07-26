Los antecedentes de Boca perdiendo por 3 goles en un primer tiempo

El Xeneize sufrió 3 goles en el primer tiempo frente al Malevo en el arranque del Torneo Clausura 2026.

Hoy 21:17

Boca Juniors tuvo un debut para el olvido en el Torneo Clausura 2026. En su visita a Deportivo Riestra, el Xeneize se fue al descanso perdiendo 3 a 0 y protagonizó una de sus peores primeras partes de los últimos años.

El golpe comenzó muy temprano para el conjunto azul y oro. A los 6 minutos, Braian Sánchez abrió el marcador para el Malevo y puso en ventaja al local. Boca no logró reaccionar y continuó mostrando enormes problemas defensivos, algo que Riestra aprovechó al máximo.

A los 22 minutos, Antony Alonso marcó el segundo tanto y amplió la diferencia. La pesadilla se hizo todavía más grande a los 37', cuando Alexander Díaz convirtió el 3 a 0 para desatar la fiesta en Bajo Flores y dejar al Xeneize contra las cuerdas antes del entretiempo.

El antecedente más reciente de Boca recibiendo tres o más goles en un primer tiempo se remontaba al 10 de octubre de 2023, cuando perdió 4-2 ante Belgrano en Córdoba, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, el Pirata se fue al descanso con una ventaja de 4-2.

Si se toma específicamente el antecedente de una diferencia de tres goles al finalizar el primer tiempo, hay que remontarse al 1 de julio de 2022, cuando Boca perdió 3-0 ante Banfield en La Bombonera, por la sexta fecha de la Liga Profesional. En aquel encuentro, Giuliano Galoppo y Ramiro Enrique, en dos oportunidades, marcaron para el Taladro.

Ahora, el equipo de Boca deberá protagonizar una reacción histórica en el complemento si pretende evitar un debut traumático en el Torneo Clausura 2026.