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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUL 2026 | 24º
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Santiago brilló en el Argentino de Cestoball y subió al podio en tres categorías

La competencia se desarrolló del 22 al 26 de julio y reunió a delegaciones de distintos puntos del país. La Primera Femenina fue subcampeona y 12 deportistas santiagueños quedaron preseleccionados para representar a la Argentina.

Hoy 18:16
Cestoball

La ciudad de Santiago del Estero fue sede del Campeonato Argentino de Cestoball 2026, que se desarrolló con éxito entre el 22 y el 26 de julio en las categorías Sub 14, Sub 17, Primera Masculina y Primera Femenina.

El certamen contó con la participación de representativos de Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja, Jujuy y Tucumán, además de los seleccionados locales.

Durante cinco jornadas, las delegaciones recorrieron la ciudad con sus respectivas indumentarias y también se sumaron a los festejos por el aniversario de la Madre de Ciudades.

Tres podios para Santiago del Estero

Los equipos santiagueños tuvieron una destacada actuación y alcanzaron las semifinales en las cuatro categorías disputadas.

La Primera Femenina volvió a disputar una final y terminó en el segundo puesto, mientras que la Sub 17 y el seleccionado masculino finalizaron terceros. La Sub 14 cerró su participación en la cuarta ubicación.

De esta manera, Santiago del Estero logró subir al podio en tres de las cuatro categorías, reafirmando el gran presente del cestoball provincial.

Posiciones finales del Campeonato Argentino

Sub 14

  1. Capital Federal
  2. Tucumán
  3. La Pampa
  4. Santiago del Estero
  5. Corrientes
  6. San Luis
  7. Buenos Aires
  8. Jujuy

Sub 17

  1. Capital Federal
  2. La Pampa
  3. Santiago del Estero
  4. San Luis
  5. Corrientes
  6. Buenos Aires
  7. Tucumán
  8. Misiones
  9. Córdoba
  10. Jujuy
  11. Chaco
  12. La Rioja

Primera Masculina

  1. San Luis
  2. Capital Federal
  3. Santiago del Estero
  4. Tucumán
  5. Corrientes
  6. Chaco
  7. La Pampa
  8. Misiones
  9. Buenos Aires
  10. La Rioja
  11. Jujuy

Primera Femenina

  1. Capital Federal
  2. Santiago del Estero
  3. La Pampa
  4. San Luis
  5. Corrientes
  6. Buenos Aires
  7. Tucumán
  8. Chaco
  9. Misiones
  10. La Rioja
  11. Jujuy

Doce santiagueños fueron preseleccionados

Como reconocimiento a su desempeño durante el torneo, 12 jugadores y jugadoras de Santiago del Estero fueron distinguidos e incluidos en las preselecciones nacionales:

Belén Paz, Mariel Padilla Aranda, Sofía Batule, Luján Torres, Guillermina Maccio Battan, Santiago Díaz, Lionel Tijera, Martín Sampaolesi, Luis Marchetti, Cristian Flores, Francisco Bravo y Mariano Leturia Gigli.

La actuación colectiva, los tres podios obtenidos y las convocatorias individuales cerraron una destacada participación para el cestoball santiagueño en una competencia que reunió a los mejores representantes del país.

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