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Se disputaron las finales de las Divisiones Inferiores: todos los resultados

Los duelos clave del Torneo Apertura 2026 “Dr. Gerardo Zamora” se disputaron este domingo en el estadio Alfredo Terrera.

Hoy 18:12
Divisiones Inferiores

Las divisiones inferiores de la Liga Santiagueña vivieron una jornada especial con la disputa de las finales del Torneo Apertura 2026 “Dr. Gerardo Zamora”. Los cuatro encuentros se jugaron este domingo en el estadio Alfredo Terrera, con los jóvenes futbolistas como grandes protagonistas.

Central Córdoba fue uno de los grandes ganadores de la jornada y logró consagrarse campeón en dos categorías. En Séptima División, el Ferroviario venció 2-1 a Unión Santiago, mientras que en Décima División superó con autoridad a Sarmiento por 3-0.

Por su parte, Unión Santiago se quedó con el título en Octava División, luego de igualar 0-0 ante Central Córdoba y ganar la definición por penales por 5-4. En Novena División, en tanto, ambos equipos volvieron a protagonizar una final muy pareja, que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario.

La definición desde los doce pasos volvió a ser decisiva en Novena, aunque esta vez la celebración fue para Central Córdoba, que se impuso 6-5 en los penales y consiguió su segunda consagración del día.

De esta manera, las inferiores de la Liga Santiagueña cerraron la jornada de finales del primer torneo de la temporada. Central Córdoba sumó dos títulos, Unión Santiago conquistó uno y las categorías formativas volvieron a ofrecer una jornada cargada de emoción y protagonismo juvenil.

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