Kicillof cruzó a Milei por sus dichos contra Brasil: “Nos hace pasar vergüenza”

El gobernador bonaerense afirmó que los dichos del Presidente generan “vergüenza” y alertó que la tensión con el principal socio comercial de la Argentina podría afectar puestos de trabajo e inversiones.

Hoy 17:05

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó duramente este domingo al presidente Javier Milei por sus declaraciones contra Brasil y advirtió sobre las posibles consecuencias que la escalada de tensión podría generar en la relación entre ambos países.

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Kicillof sostuvo que Milei ofendió “al gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo” y remarcó que desde la provincia de Buenos Aires existe “respeto por nuestros pueblos vecinos y hermanos”. En ese sentido, acusó al mandatario nacional de hacer pasar “vergüenza” a los argentinos al “insultar y agredir por motivos ideológicos”.

El gobernador bonaerense profundizó sus críticas al señalar que el Presidente “no comprende el papel que desempeña” y afirmó que “quiere convertirse en el ‘che pibe’ de Trump y Netanyahu, atacando y agrediendo a todos los que le hacen frente a la ultraderecha internacional”.

En medio de la tensión diplomática, Kicillof reveló además que durante la mañana mantuvo una comunicación con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en representación del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy a la mañana me comuniqué con Mauro Vieira, el canciller de Brasil, en nombre del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y le dije lo mismo que repito ahora: ‘no en nuestro nombre, Milei’”, expresó.

Finalmente, el mandatario bonaerense puso el foco en las consecuencias económicas que, según consideró, podría tener el enfrentamiento con el país vecino. Recordó que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y calificó la postura presidencial como “poco inteligente, mala y riesgosa”.

“Haciendo estas tonterías y payasadas, pone en riesgo fuentes de trabajo, inversiones e intereses colectivos del pueblo argentino, para sostener a un candidato por orden de Trump”, concluyó Kicillof.