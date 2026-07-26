Kristalina Georgieva llega a la Argentina para respaldar a Milei: la agenda de la titular del FMI

La directora gerente del organismo arribará este lunes y mantendrá reuniones con el Presidente y funcionarios nacionales. También viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta.

Hoy 17:54

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, iniciará este lunes 27 de julio una visita oficial a la Argentina, en un momento clave para el programa económico del gobierno de Javier Milei y en medio de las dudas de los mercados sobre el horizonte financiero del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La llegada de Georgieva se concretará luego de una invitación del presidente Milei y será seguida con atención por los inversores, mientras el Gobierno busca reforzar la confianza sobre su capacidad para afrontar los compromisos de deuda y sostener su programa financiero hasta 2027.

Por cuestiones de seguridad, los detalles de algunos de los movimientos de la titular del FMI se mantienen bajo reserva. Sin embargo, está previsto que durante su estadía mantenga encuentros con integrantes del Poder Ejecutivo y representantes de distintos sectores políticos, económicos y productivos.

La agenda de Kristalina Georgieva en Argentina

Uno de los principales encuentros será con Javier Milei. Georgieva también tiene previsto reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar la marcha del programa económico y la relación de la Argentina con el organismo internacional.

Ambas reuniones se desarrollarían durante este lunes. Cerca del mediodía, además, la directora gerente del Fondo ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Durante la tarde, Georgieva encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad, donde hablará ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas de la economía mundial y las proyecciones del organismo para América Latina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, había anticipado desde Washington que uno de los objetivos del viaje será mantener conversaciones con diferentes actores sociales y del sector productivo para analizar la situación de la economía argentina.

Georgieva viajará a Vaca Muerta

La agenda continuará el martes 28 de julio, cuando la delegación del organismo viaje a la provincia de Neuquén para conocer uno de los principales polos energéticos del país.

Georgieva recorrerá el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, donde será recibida por Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.

La visita permitirá a la titular del organismo conocer de cerca el desarrollo de uno de los sectores considerados estratégicos para el crecimiento de la economía argentina, tanto por su potencial exportador como por su capacidad para generar divisas.

Una visita seguida de cerca por los mercados

Más allá de los aspectos técnicos relacionados con el acuerdo vigente entre la Argentina y el FMI, la presencia de Georgieva tendrá también una fuerte lectura política. La directora del organismo expresó en distintas oportunidades su respaldo a aspectos del programa económico impulsado por Milei.

La evaluación técnica del cumplimiento de las metas continuará en manos de los equipos del Fondo, mientras que la visita de su máxima autoridad servirá como una nueva señal sobre la relación que mantiene el organismo con la administración libertaria.

El encuentro se producirá además en un contexto en el que los inversores siguen con atención la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos de deuda y sostener el programa financiero durante los próximos años, por lo que las declaraciones de Georgieva durante su paso por el país serán observadas de cerca por los mercados.